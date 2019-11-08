【足球】《天氣之子》森七菜代言高校足球大賽　國民女優搖籃

體育在日本人新年期間，佔據重要地位。譽為「新春風物詩」的賽事除了箱根驛傳（箱根駅伝），還有有全國高校足球大賽（全国高校サッカー選手権大会）。 高校足球大賽既產生國家隊未來棟樑，選為代言人的女子經理亦備受注目。大會轉播電視台前日（6日）公布，由為動畫《天氣之子》女主角配音的女優森七菜，擔任第15代經理。

森七菜現年18歲，仍在家鄉九州大分縣就讀高校3年級，2016年起拍攝廣告及電視劇，本年初參演電視劇《3年A組—現在開始，各位都是人質—》，飾演堀部瑠奈一角而備受注視。她接着在超過2000人參與的挑選中脫穎而出，為《天氣之子》女主角天野陽菜獻聲配音。

森七菜將為令和年代首次高校足球大賽擔任代言人。（日本電視台／日本テレビ）

森七菜在《3年A組》雖非「女一」，但演出大獲好評。（日本電視台／日本テレビ）

森七菜自言一向甚少運動，只限跳跳土風舞，但去年親身觀看高校足球大賽，印象深刻。她說：「看見同世代的人激情而努力，深受感動。而且同級生與朋友為選手打氣，亦相當感動。一起笑一起哭，盡全力敲響太鼓，就如戲劇，感覺很好。」獲選為高校足球經理人，她表示是令和年代首次高校足球大賽，希望大家在新時代之中熾熱起來，「歷代經理人很多都很厲害，我會努力，希望各方覺得我是好的經理人。」

森七菜稱經理人通知她消息時，正與家人唱K，又指母親興奮得說『快點回家囉』。（日本電視台／日本テレビ）

「得到佢睇起你，你有前途」。高校足球大賽2005年起首次出現經理人，歷來挑選的往績頗有前瞻性。大會不僅多會挑選嶄露頭角的新星，而「被選中的孩子」多年後不乏成為「國民女優」的例子，如首兩屆經理人便是堀北真希與新垣結衣。

即看歷代高校足球經理人，你認得邊幾位？（點圖放大）：

2005年：堀北真希（Soccer Digest Web）

2006年：新垣結衣

+ 19 + 18 + 17

本年高校足球大賽將於12月30日舉行，決賽於來年1月13日舉行。