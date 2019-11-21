【J League．亞洲戰略1】猜拿貼的啟示　東南亞球員成日職新寵兒

比起神戶勝利船的韋拿、恩尼斯達和前鳥棲砂岩前鋒費蘭度托利斯，效力北海道札幌岡薩多的猜拿貼名氣遠遠不及。 但這位身高不足1.6米的「小矮人」，對北海道帶來的貢獻絕對巨大──「泰國美斯」場上是J1最佳11人，場外助球會收入創新高、推動整個北海道的商業發展，更令J League在東南亞的受歡迎程度大增，成為J League的「亞洲戰略」實行7年來的典範。 香港01記者高詩琦 埼玉直擊

早前走訪日聯盃決賽，共有6組海外媒體──3組泰國、1組新加坡、2組香港，大多都相當關注猜拿貼。有幸訪問北海道札幌岡薩多球會GM（統括部長）三上大勝，他說起這泰國小子，讚嘆不已：「簽入他時，已有信心他能在J League及球隊成為重心，但他在J League才1年多，成長幅度實在超越我的想像！」

猜拿貼（左一）2017年來港出戰賀歲盃後不久，就獲札幌岡薩多借用。（資料圖片／梁鵬威攝）

三上大勝是北海道札幌岡薩多的GM，說起猜拿貼，他坦言對這泰國小子的表現非常驚喜。（高詩琦攝）

猜拿貼早在泰超年代已以「泰國美斯」之名在亞洲聲名大噪，猶記得他在2017年賀歲盃隨蒙通聯來港對戰傑志，才1.58米的身高卻在高大後衛間自由穿梭。不久後，他就獲外借至當時仍在J2的札幌岡薩多。

憑極佳的球技、速度及與身形不相稱的對抗性，猜拿貼很快站穩陣腳，加盟首半年已幫助札幌升上J1；2018年以破泰國紀錄的轉會費（傳聞為2至3億日圓，約1440萬至2160萬港元）正式加盟後，一直穩佔正選，該季交出8個入球2次助攻，獲選為該年J1最佳11人；到今年，他的人氣隨表現繼續上升，已是陣中最受注目的球星之一。

猜拿貼身高僅1.58米，縱擁有超凡球技、在泰國亦是頂級球員，但外流曾遇上不少阻礙，幸獲「伯樂」球會相中。（高詩琦攝）

猜拿貼（右）已是北海道札幌岡薩多的絕對主力，在日聯盃決賽亦正選上陣。（高詩琦攝）

成功不止在場內 更在場外

過往在J League落過班的東南亞球員不算少，札幌此前亦有過兩位東南亞兵，包括「越南球王」黎公榮及印尼「血統兵」Irfan Bachdim，但猜拿貼絕對是最成功的一位－－不僅場內，他在場外對球會、對北海道地區及商業的幫助，遠超想像。

猜拿貼的身高一直成為他外流的最大障礙，加盟札幌之前，他在2013年曾到清水心跳試腳卻不成功，他曾如是說：「很多人因我的身高看不起我，令我更努力」；4年後，哪怕猜拿貼在泰國國家隊、在亞冠都有極佳表現，但云云獲邀考慮猜拿貼的日本球會中，只有札幌願意回應。札幌沒有像神戶勝利船的巨大資本，卻透過猜拿貼看到泰國市場的莫大機會。

退役越南球員黎公榮（左）曾短時間效力札幌。（Facebook/Le Cong Vinh）

猜拿貼目前年薪約3000萬日圓（約216萬港元），是隊內第4高；較他2017年初加盟時的600萬日圓年薪（約43萬港元），可說是大躍進。（高詩琦攝）

競技水平+泰國商機 成就更大驚喜

三上大勝透露，簽入猜拿貼，競技水平是首要考慮，但亦坦言是有關其泰國背景，畢竟對日本來說，東盟（ASEAN）是經濟發展的重要夥伴：「我在印尼也有人脈，但北海道道民及札幌市民最想跟哪個東南亞國家建立關係，最為重要。考慮到北海道很多企業及團體，都想跟泰國交流，猜拿貼自然成為我們當時的首選。」

收購猜拿貼的商業效果立竿見影，不少泰國企業即透過各種形式洽商：「例如開設足球教室，連結了泰國和日本、曼谷與北海道。這樣既對地區帶來貢獻，亦帶來商業利益。」他說，日本商家因而出資在泰國成立企業、提供贊助，在日本的泰國企業，亦有興趣與球會合作，希望加強與當地的關係，「猜拿貼加盟，在商業與地區貢獻，都有很大成效」。

泰國人口超過6900萬，猜拿貼為札幌、也為北海道以至全日本廠商開啟了龐大市場，遊戲廠商KLab Inc.亦把握機會推出手遊「Captain Tsubasa: Dream Team」泰文版，找來猜拿貼任代言人。（J League）

猜拿貼效應 北海道札幌岡薩多成績收入創新高

說猜拿貼幫助振興了北海道札幌岡薩多，絕不為過：這間球會在2013年曾面對經營困難，營運球會的「岡薩多有限公司」，當季收入為10億7100萬日圓（約7712萬港元），但到升上J1後的2018年球季，收入創下新高，達到29億8800萬日圓（約2.15億港元），是5年前的約3倍，亦較2017年激增11.7%，主要來自廣告及門票收入。一切一切，都與猜拿貼加盟後戰績提升、海外市場發展及泰國資金湧入有關。

有了猜拿貼，北海道札幌岡薩多每課公開操練及每場比賽，都吸引不少泰國球迷。（高詩琦攝）

始於2012年的J League亞洲戰略 主動發挖潛質亞洲球員

猜拿貼不止造福球會，對於主動引入他的J League而言，更是「亞洲戰略」的一次大成功。

歷經08年金融海嘯及2011年的311東北大地震後，J League銳意發挖亞洲市場潛力，在2012年成立亞洲戰略辦公室，到15年易名為海外事業部，除了希望成為亞洲內足球水平、商業收益及影響力都是第一位的聯賽，更重要的是：與其他亞洲聯賽一同進步。

J League方面認為，歐洲、美洲俱有超過一個足球強國，彼此競爭令整體水平較高，但亞洲各國足球水平極參差，需要整體地提升，因而希望藉引入不同的亞洲球員到J League、及透過各種交流計劃，提升亞洲整體足球水平。海外事業部有關人士會走訪不同亞洲聯賽作交流，甚至會向J League球會推薦他們認為有潛質的亞洲球員，猜拿貼是其中一位。

猜拿貼（右）未能在日聯盃奪得自己在日本首項錦標，但已引來極大關注。（高詩琦攝）

反映在數字的成功

儘管北海道人口只有200萬，猜拿貼加盟後第一課操練的直播，就吸引了300萬人觀看；J League特地開設了泰國版Facebook專頁，目前已有超過48萬人追蹤，反應較日語專頁更熱烈。不僅如此，猜拿貼隨隊升上J1且取得空前成功，自然吸引大量泰國球迷留意，令轉播收入大增。

足球數據調查機構Nielsen Sports指出，日職在泰國的關注度已與德甲和西甲平起平坐，去年一場札幌岡薩多對廣島三箭，泰國球迷為看猜拿貼與當時效力廣島的鄧達合演「泰國打吡」，收看轉播的人數比泰超更多；今年的J1再有猜拿貼對橫濱水手泰籍後衛迪拉唐的大戰，兩名泰國國腳交鋒，亦成J League的宣傳重點。

其他在J League落班的泰國球員：

日本媒體《Victory》講及猜拿貼對北海道、以至全日職造成的影響時，就以日本留歐選手作比較：「從前中田英壽、中村俊輔等日本選手外流歐洲，這些歐洲球隊就相應吸引更多日本球迷入場，簽入東南亞選手對日本球隊來說，也有相應效果。」的確，許多泰國旅行社都設計了足球旅遊行程，吸引更多球迷到北海道旅遊。

札幌這宗收購，令J League更堅定地以這模式去發展海外市場，J League海外事業部部長大矢丈之也說：「猜拿貼的成功，令許多球會也積極尋找合適的東南亞球員，大家都希望找到下一個猜拿貼。」事實上，其他日職球隊亦已開始把握「東盟」這機遇，與東南亞球隊結盟、或乾脆簽入東南亞球員；就連同是亞洲頂級水平的韓國聯賽（K League），今季亦有阮公鳳效力仁川聯，K League亦宣布明年在每隊「3外援+1亞援」的限制上，會再增加1個東盟球員名額。

仁川聯簽入阮公鳳，K League亦嘗試從冒起的東南亞足球市場尋找好球員，同時宣傳韓國聯賽。（K League）

猜拿貼的成功並非偶然，東南亞足球水平近年屢有提升，踏足高水平聯賽者愈來愈多；而且大部份國家經濟仍在發展、更有「東盟」的優勢，對日本球會及商界而言是一大誘因。肯定的是未來一段時間，無論因為足球水平或商業考慮，東南亞球員會更受日本球會青睞。