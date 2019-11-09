【英超】林柏特奪10月最佳領隊　分享「獨特」贏波心得　

在十月英超四連勝的車路士，使主帥林柏特成為新鮮出爐的英超十月最佳領隊。「藍戰士」乘勇在今輪聯賽主場迎戰水晶宮，力爭保持連勝走勢，「林伯」在賽前記者會透露自己獨特的贏波秘訣。

以「青春班」為骨幹的車路士，在林柏特帶領下愈戰愈勇，在聯賽不敵利物浦後，聯賽取得5連勝的佳績，在聯賽榜一躍至第4位，並拋離第5位的阿仙奴6分，而主帥林柏特首度獲得英超單月最佳領隊的殊榮。

車路士在林柏特的帶領下，愈戰愈勇在聯賽取得5連勝。（Getty Images）

車路士在英超的5連勝走勢（按圖放大）

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譚美阿巴謙﹑美臣蒙特及赫臣奧杜爾在今季表現亮眼，加上最近「美國隊長」普列錫近況大勇，兩場攻入4球，當然是「藍戰士」5連勝的原因之一。不過，林柏特在主場鬥水晶宮前出席記者會，他透露贏波的獨特秘訣。

林柏特直認是個迷信的人，他擔心賽前的一舉一動對戰果有影響，「我有一些獨特的習慣，例如每次遛狗亦有一條特定的路線，在健身室中我會在跑步機或單車機上做50分鐘的訓練，在比賽前必須吃意粉。或許有點荒謬，但若我未完成以上任何一件事，我會覺得對賽果有所影響。」林柏特在球員時代時，與隊友泰利亦有特別習慣。

林柏特表示自己遛狗有特定路線，若果在當日沒有遛狗的話，他相信對賽果有影響。（Twitter截圖）

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+ 3 + 2

今季正式轉投車路士的高華錫（Mateo Kovacic），效力「藍戰士」至今亦未取得處子入球，林柏特亦希望他在盡快打破入球荒，「我相信高華錫已經適應在車路士的生活，他在場內場外亦是個相當友善的人。高華錫在今季展現個人能力，而隊中的職球員亦知道他的質素，我們希望他盡快取得入球。」