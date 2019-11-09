【高級組銀牌】鍾偉強顏面擋球保勝局　「即使斷腳也要拚到最後」

「唔知係咪加入咗VAR？」東方龍獅今場入球被裁判推翻，主帥李志堅賽後對此提出質疑，相信也同樣是球迷們的心聲。 不過撇開爭議，東方憑將士用命死守至完場，多位守將如鍾偉強等，拼搏表現值得一讚。

東方以一球僅勝南區，闖進銀牌4強，主教練李志堅對賽果並不感意外，惟他認為辛苦了一班球員，「10打11也還可以，但9打10很慘，這是關鍵。」人數更少，球場空間更大，代表兩隊球員需要更多跑動，但若東方能盡早拉開分差，或許可踢得輕鬆一點。

「判了入球，隔了一會又推翻，說是越位，這很罕見。我對此完全不理解，是否香港引入了VAR？」此事再引發及後的兩軍球員衝突，有記者問到堅sir會否認為球證未能控制場面，他沉默了一會，答道：「我估計他當時也有點混亂吧。不過無論如何，球員也很搏命、很堅持，這場勝利不簡單，我要多謝他們。」

為何突然推翻判決？相信大家也想知道。（袁志浩攝）

李志堅認為球證當時出現混亂。（袁志浩攝）

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鍾偉強客演左閘 拚盡最後一口防守

東方全場有45分鐘都少踢一人，能夠守住勝果到完場，多位守將都應記一功。當中原先出任左翼的鍾偉強，半場需要改為客串左閘，面對夏志明及迪亞高一一來襲，也可阻止對手突破傳中。他笑言：「香港球員特色便是多樣化，可勝任多個位置。」

平時踢至後段已抽筋的他，這日踢足全場，更以面部擋走南區的最後一擊。「沒有體力也用盡僅餘的力氣撐走皮球，聯賽敗給他們很不忿，即使斷腳、『拗柴』也要拚到最後，總知不可以再輸。」不過他指球證是球賽的一部分，因此對判決也感到「沒有辦法」，但認為判決反刺激球隊踢出拼搏精神，「東方是強隊，沒理由拿不下這場勝利。」

鍾偉強客串左閘，連番阻止迪亞高突破。（袁志浩攝）