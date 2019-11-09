【英超】車路士正選平均年齡24歲88日　阿巴謙普列錫各建一功報捷

近況不俗的車路士在主場迎戰水晶宮，林柏特以今季英超最年輕的陣容出戰，結果由譚美阿巴謙及普列錫各建一功，主場兩球擊敗水晶宮，聯賽取得6連勝。

力爭聯賽6連勝的車路士，今仗主場出擊迎戰水晶宮，車路士的正選陣容平均年齡僅24歲88日，是今季最年輕的出場陣容。中場悍將簡迪今仗復任正選，近況大勇的「美國隊長」普列錫同樣正選披甲，而前車路士隊長加利卡希爾以水晶宮球員身份首度重返史丹福橋倒戈。

車路士在上半場佔盡優勢，主隊多次在禁區外博得罰球，可惜韋利安﹑艾馬臣及美臣蒙特主射同樣無功而還。今仗擔任正選車路士的右閘列斯占士（Reece James）在完場一次突破，可惜譚美阿巴謙門前失機，韋利安門前補射省中對手後衛，即使車路士在上半場錄得近7成的控球率及11次攻門，但亦未能帶領先優勢返回更衣室。

車路士前隊長加利卡希爾今仗重返史丹福橋，領軍抵禦一眾車路士新星。（路透社）

雖然佐真奴今仗停賽，幸好簡迪及時復出任正選。（路透社）

車路士易邊後繼續向水晶宮後防施壓，在下半場7分鐘終於打破僵局，高華錫避過數名對手守衛後傳給韋利安，並第一時間撞給入楔的阿巴謙輕鬆射破對手門將古亞達的十指關，攻入在今季英超的第10個入球，而該名入球功臣及後退下火線。後備入替的巴舒亞伊禁區內起腳，雖然省中對手，普列錫衝前一頂破網，攻入近3場聯賽的第5個入球，在79分鐘為車路士鎖定勝局，兩球擊敗水晶宮，以26分暫登聯賽榜次席。

譚美阿巴謙接應韋利安的助攻，攻入今季第10個聯賽入球。（路透社）

普列錫在79分鐘為車路士鎖定勝局，並取得在3場聯賽攻入5球。（路透社）

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