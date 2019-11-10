【單車．世界盃】李慧詩競輪賽不幸炒車　今鬥爭先賽力保完美紀錄

世界盃場地單車賽一連3日進行第2站的格拉斯哥站，「牛下女車神」李慧詩今晨（10日）出戰女子競輪賽第2圈，卻不幸遇上炒車意外，無緣獎牌。

李慧詩上周在2019/20世界盃賽季首站白俄羅斯站，在女子競輪賽殺入獎牌戰，但以第5名完賽，無緣獎牌。今次轉戰格拉斯哥站，首圈只能以小組第3名完賽，但經由復活賽再戰，順利晉級；而另一港將李海恩則在復活賽小組得第2 ，未能再進一步。Sarah及後在香港時間凌晨出戰第2圈，若取得小組前3名就可進入獎牌戰。

李慧詩早前在白俄羅斯站競輪賽以第5名完成。（UCI）

在第2圈第1組出賽的李慧詩，繼續穿起象徵應季世界冠軍的「彩虹戰衣」出賽，排在第5位的她在電動領航車離開賽道後，即加速搶佔首位，然而其他車手亦緊隨搶位，進入最後兩圈時，Sarah的戰車疑前輪觸及前方俄羅斯車手舒美利娃（Daria Shmeleva）的後輪，因而失去平衡摔倒，緊隨其後的荷蘭車手芭拉史賓尼絲（Shanne Braspennincs）亦同告炒車。

從直播畫面可見，意外發生後，Sarah仍可自行離開賽道，惟右邊大腿位置戰衣破開，相信在碰撞中受傷，她即返回港隊休息及熱身區接受治療。

李慧詩在格拉斯哥站競輪賽遇上炒車意外，未能爭奪獎牌。（twitter/Track World Cup Glasgow）

李慧詩隨後再戰7-12名排名賽，第2名衝線，意味她取得總成績第8位。其後舉行的決賽，金牌落在英國車手馬真特（Katy Marchant）手上，德國女將軒絲（Emma Hinze）及法國的古露絲（Mathilde Gros）則分列亞、季。

格拉斯哥站周日煞科，同日會舉行女子爭先賽，李慧詩亦與隊友李海恩及李燕燕一同進入出賽名單，相信可如常作賽，力爭繼續保持爭先賽的「不敗紀錄」。