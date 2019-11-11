【足球】克羅地亞聯賽前鋒樂極生悲　入球後「毀壞公物」被逐

射入關鍵一球而再度領先，慶祝要保持克制。 克羅地亞甲組聯賽夏德（Hajduk Split），有前鋒射入重要一球，讓球隊再度領先後非常激動，慶祝的動作過激得連隊友都「嚇親」。激情過後換來悔恨，球證向他出示第二面黃牌，驅逐他離場。

克甲聯賽夏德主場迎戰奧斯積克，夏德先入兩球後被奧斯積克追和。下半場28分鐘，夏德的巴西籍前鋒查路（Jairo de Macedo da Silva）入楔，接應隊友的後腳妙傳，窄位施射。奧斯積克的門將撲救後，皮球彈高並飛向龍門，守衛在白界前嘗試頭槌解圍，皮球卻彈中其頭部入網。

查路（中）為夏德帶來三分，同時帶來少打一人的困境。（Twitter）

查路令夏德再次領先3：2，興奮呼叫，奔向角球旗。就在其他後備隊友一擁而上慶祝之際，查路一展其強大腳力，一腳踢向角球旗「上五吋下五吋」，把它一分為二。

查路損壞角球旗事件逐格睇（點圖放大）：

+ 6 + 5 + 4

執法球證對查路破壞角球旗的行徑予以譴責，他露出笑容，上前拔出黃牌，隨即「由黃轉紅」，出示紅牌驅逐查路。查路心知不妙，不斷解釋，仍無法令球證收回成命，只好低着頭唸唸有辭，離開球場。幸而，夏德在餘下十多分鐘少打一人，守得住查路帶來的優勢，並解決查路帶來的困局，全取三分。