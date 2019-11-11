【F1】「車神之子」感激華迪爾教導　F2首季大起大跌冀逆境中成長

米克舒密加（Mick Schumacher）作為德國「車神」之後，一向都要面對不少目光帶來的壓力。 今季首次參加F2，小舒密加在8月迎來首勝，惟成績不算理想，「車神之後」視今季為逆境中成長。 首季表現大起大落，米克感謝法拉利車手華迪爾（Sebastian Vettel）每次見面作出的指導，令自己受益匪淺。

米克舒密加今季首戰F2，8月匈牙利站的衝刺賽（Sprint Race）首度上頒獎台，一上就是最高一級。不過，回看這一年的比賽，小舒密加現時以51分排積分榜第12位，成績有點大上大落。自己的F2首季只剩阿布扎比一站，米克認為是於逆境中成長：「有時我會想這一切都糟透了，但我也知道這是個學習過程，難關會令我變得更強。」

米克首個F2賽季表現大起大跌。（Getty Images）

米克舒密加於匈牙利站贏得F2首勝。（Getty Images）

「當到了我成為F1一份子的時候，」米克續道：「突然間遇上諸事不順的話，那壓力更加大，足以去摧毀一名車手。不過，如果我在這時已經歷過低潮，能夠跨過難關的話，面對逆境帶來的問題，我可以處理得更好。」

舒克加家族與法拉利淵源甚深，作為法拉利車手學院一員，他指自己感到了意大利車隊對賽車的熱情。今年曾為法拉利及愛快試車的他說：「他們對賽車的熱誠實在到達瘋狂程度，在法拉利更有這種感受，在法拉利的試車場能感受那種特別的感覺。這是個開心的大家族。」

「華迪爾是那個與我十分親近的人，是個可以談賽車的人。」（Getty Images）

視華迪爾為榜樣

正如法拉利與舒密加家族的關係，米克與法拉利的德國車手華迪爾關係可謂亦師亦友。米克指自己十分尊敬這名4屆世界冠軍，就如同華迪爾少年時藉舒密加在賽車場的成功，啟發自己一樣。米克亦以華迪爾作為自己榜樣，時常都會交流賽車心得。

舒密加很高興自己能成為法拉利大家庭一分子。（Getty Images）

「我們經常談到賽車，我嘗試從他得到一些賽車貼士，並在練習時用上，」小舒密加說：「他在賽車界的時間比我久，所以每次我們交談都會有得着。」「車神之後」形容二人關係：「就如他敬重我父親一樣，他亦是我景仰的人。他是個與我十分親近的人，亦是那個可以交談賽車的的人。」