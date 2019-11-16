【運動公社】東德足球慘痛謎團　叛逃國腳不喝酒卻死於酒後駕駛？

剛過去的星期六（11月9日），是柏林圍牆倒下30週年紀念。 東德足球即便在歐洲沒有耀眼的戰績，亦留下過不少精彩的印記，包括1974年歐洲盃賽冠軍盃盟主馬格德堡（1. FC Magdeburg）、1976年蒙特利爾奧運的男足金牌，而森瑪、波歷克、卻奧斯都是東德足球的優秀出品。 不過，東德為秘密警察高度監控的國家，足球亦有其陰暗面，例如秘密暗殺叛逃西方的球員，其中一位受害者是艾根多夫（Lutz Eigendorf）。他的死因極之離奇——沒有飲酒習慣，卻因酒後駕駛而死。 文：高俊賢＠運動公社

艾根多夫司職中場，是東德國腳，而且他效力的柏林戴拿模，是獲得東德國家安全部（亦即惡名昭著的Stasi）首腦梅克（Erich Mielke）加持，是國家重點扶植的精英球會。梅克本人直接擔任球會的榮譽主席，並把全東德最好的球員都集中在柏林戴拿模，除了國門Jürgen Croy，全因東德相信「弱旅出鋼門」。

艾根多夫司職中場，為求自由毅然逃到西德。（Twitter）

艾根多夫自13歲起便效力柏林戴拿模，雖然他在母會看似養尊處優，卻毫不享受，因為東德全民都活在Stasi的線眼之下。德國統一前，東德有27萬名Stasi探員，以竊聽、信件、神秘電話等方法，控制和干擾人民的生活，柏林戴拿模的球員亦不例外，故此有好幾宗東德球員叛逃至西德的個案。

艾根多夫投奔西德，效力凱沙羅頓。（Twitter）

為了獲得自由，艾根多夫決定拋棄自己的妻女離開東德。1979年3月20日，柏林戴拿模赴西德友賽凱沙羅頓。能經常在國外比賽，是柏林戴拿模的特權，同時是Stasi控制鬆懈的機會。賽後，艾根多夫趁機逃離大隊，然後搭乘的士回到凱沙羅頓訓練場，宣布投奔自由。他因此被歐洲足協禁賽，其間為凱沙羅頓擔任青訓教練，一年後（1980年）才為凱沙羅頓上陣效力。惟受傷患困擾，他始終未能在凱沙羅頓踢出水準，兩年後轉會布倫瑞克（Eintracht Braunschweig）。

艾根多夫被指酒後駕駛而失事喪命，但身邊人指他不喝酒。（Twitter）

Stasi首腦梅克懷恨在心，他不能容忍自己麾下的球隊有人逃離而不受懲罰。他一方面派出多位俊男特工親近艾根多夫的妻子Gabriele，藉此掌握其行蹤；另一方面，他在布倫瑞克起用多名特工及線眼，追蹤艾根多夫。1983年3月5日，艾根多夫被發現在一宗車禍之中喪生。根據死因報告，艾根多夫是酒後駕駛，導致座駕失控、衝向大樹。但是，熟悉艾根多夫的隊友都知道，他平日滴酒不沾。

柏林圍牆其中一處遺址設有紀念碑，紀念首名嘗試逃到西德與家人團聚而被槍殺的小男孩。（Getty Images）

柏林戴拿模為東德時代重點培育的球隊，現時位處第四級聯賽。圖為兩年前在德國盃抽籤遇上史浩克04。（Getty Images）

真相要等到政治問題化解，才會浮現。東德政權成為歷史，柏林的刑事部門調查艾根多夫是否被Stasi謀殺，更有德國媒體以這宗疑案為題，製作紀錄片《Tod dem Verräter》（意思為「叛徒之死」）。參與製作紀錄的德國記者Heribert Schwan，尋獲有關艾根多夫的Stasi文件，上面寫有"Verblitzen, Eigendorf"。所謂「Verblitzen」，意思是在黑暗中用強光照射駕駛者的雙眼，令車輛失控。只可惜孤證不立，大量與艾根多夫相關的文件，已被Stasi銷毀。即便有Stasi前探員承認，獲得指令暗殺艾根多夫，惟計劃失敗。當局最終以證據闕漏為由，拒絕重啟調查。

德國統一30年，官方機構仍然致力還原東德時代的檔案，包括把秘密警察撕毀的紙本檔案拼湊。（Getty Images）

艾根多夫的死提示我們，對於政權無處不在的監控，集體反抗是唯一的選擇。今天，萊比錫紅牛崛起、東德足球復興，我們不應該只注視場上發生的事情，卻忘記為自由付出的代價。

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