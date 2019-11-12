「牛下女車神」李慧詩早前在今季世界盃場地單車賽首兩站（明斯克站及格拉斯哥站），均在女子爭先賽封后，惟兩站均在競輪賽失利，上一站更遇炒車，今日回港的她雖仍有傷，但仍期待月底在香港主場獻技，「希望大家看得開心！」

李慧詩連續兩站爭先賽奪金，繼續保持自去年6年以來的不敗走勢，但她日前在格拉斯哥站的競輪賽第2圈不幸炒車，今日回港時仍負傷，右前臂仍貼着膠布，幸在機上睡得不錯，精神不俗。談及炒車意外時，她解釋道：「一方面有點不幸，另一方面自己也反應不及，踩到兩圈時，前面的運動員收腳，自己都知要炒，但避不及，連累了後面兩位荷蘭運動員。」

Sarah稱，自己主要是手、膊頭及臀部擦傷，左邊大腿亦被後方車手撞到而腫起，幸不算嚴重。意外後翌日她出戰爭先賽，工作人員一直在身邊協助，「所以爭先賽也很有信心，覺得傷勢沒怎麼影響狀態，也是吸收了之前奧運的經驗，今次負傷比賽也有信心很多」。

李慧詩透露自己在機上睡得不錯，明日開始訓練亦無問題。（高詩琦攝）

李慧詩右手前臂仍有傷口。（高詩琦攝）

世界盃獲寶貴經驗 需提防德國車手

已1年半未在爭先賽遭逢敵手的李慧詩，希望在東京奧運前最後一個世界盃賽季，體驗主要對手會如何對付自己，經過兩站後她亦有所得着，「共有3類運動員，一類跟我差不多會運用經典戰術，一類是新興的速度耐力戰術，兩圈過後就開始加速，自己未太習慣，還有一種突擊型，進攻比較即興，但能力通常一般」。

首兩站賽事，最大對手之一的澳洲車手莫頓（Stephanie Morton）都未有參賽，但Sarah亦遇上勁敵：「德國運動員（軒絲Emma Hinze及費德列芝Lea Sophie Friedrich）最需要提防，因為她們年輕，這幾站也看到大家能力較接近。」

李慧詩展示兩站世界盃獎牌，其中格拉斯哥站（右邊）獎牌為「鑊場造型」，她笑言：「係咪好靚呢？」（高詩琦攝）

月底主場出擊 盼延續爭先賽強勢

世界盃第3站香港站，將在11月29日至12月1日在香港單車館舉行，屆時李慧詩及其他港隊成員都會在主場出擊，爭取獎牌及重要的奧運積分。Sarah透露，雖然仍有傷，但明日就會開始訓練準備香港站，「上兩站都拿不到競輪獎牌，希望今站可以拿到。最主要是在爭先賽可以拿冠軍，因為現在在爭先方面信心較大，競輪賽方面會測試戰術，希望大家看得開心！」談及近日不少體育賽事因社會事件而取消，Sarah則認為安全最重要：「世界盃對我們來說不是最重要的事，最重要是大家的安全，希望事情快點解決。」

李慧詩認為，比起世界盃，香港運動員更重視港人的安全。（高詩琦攝）

梁峻榮張敬樂力爭麥迪遜奧運積分

緊接抵港的梁峻榮及張敬樂，在兩站都合作出戰男子麥迪遜賽，分別取得第12及第13位，梁峻榮指目前香港在此項目的奧運排名第14 ，尚在取得資格的範圍內，但之後幾位的國家已開始追近，「由於之前一段時間沒有在歐洲比賽，現在還在重新適應，希望可以在香港站有突出的成績，就能一下子拉得較開」。張敬樂則指出，踏入奧運年，世界所有選手的能力都變得更強，「無論是團體追逐賽、全能賽或麥迪遜賽的速度也快了，但希望這強度能刺激我們，準備好香港站的賽事」。「肥榮」稱，新賽季麥迪遜賽全程由30公里增至50公里，教練將協助調整，「在香港希望爭取好成績，一來為奧運資格，二來也希望為香港觀眾帶來最好的比賽」。

2019/20世界盃場地單車賽第3站—香港站 日期：11月29日至12月1日 地點：香港單車館 門票現正發售