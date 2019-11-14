【足球】祖高美斯父親諒解史達寧　要求兒子低調做好榜樣

史達寧在曼城作客利物浦一仗中與前隊友祖美斯爆發衝突後，回到英格蘭國家隊操練兩人再爆衝突，高美斯面部受傷，史達寧一度被逐出隊。在佐敦軒達臣調停下，史達寧重返球隊。 事過境遷，大家都在疑惑兩人恩怨是由什麼而生之時，高美斯父親表示諒解史達寧，因為「大家都是人」。

高美斯父親奧古達斯於訪問中表示，以自己兒子處理今次事件的手法為榮，而且不會怪史達寧傷害高美斯，因為該名曼城前鋒已親自向兒子道歉。奧古達斯指兒子只想「開心」，專注於足球及家庭，將今次事件拋諸腦後。

利物浦於日前的榜首大戰主場以3：1擊敗曼城，史達寧與高美斯爆衝突，二人發生推撞。事件發生不到24小時，兩人於國家隊操練再鬧不和，高美斯被拍到面部受傷，史達寧一度被逐出國家隊。59歲的奧古達斯表示自己完全為事件鬧大而感到驚訝。

史達寧及高美斯於「利曼大戰」爆發衝突。（路透社）

高美斯與史達寧二人的衝突由球會帶到國家隊。（路透社）

奧古達斯說：「高美斯完全沒有預料到會發生，但他將事件拋諸腦後，選擇向前走。除了面上的疤痕外，他一直安好。史達寧也道歉了。」高美斯父親表示自己只想美斯及其家人開開心心，自己亦不會因為兒子面部受傷而感到不高興。他說：「這很正常，年輕人都是充滿鬥心，希望為球隊爭勝，所以這樣的事件才會發生。如果利物浦落後，球員們亦會容易動怒。」

「這不是史達寧的錯，」奧古達斯續道：「球迷都在激怒他，他只是感到沮喪而已。」

外國傳媒指到高美斯面部有明顯傷痕。（Getty Images）

「我們都理解（史達寧動怒原因），這是足球，我們都是人。」奧古達斯說。

奧古達斯指自己一直都告誡查爾頓青訓出身的高美斯，要保持低調及做好榜樣：「作為公眾人物，你一定要為小朋友、朋友及家人做好自己。他只想做個普通人，在場上開心地奔走，然後回家陪伴妻兒。」

第二次衝突後，史達寧向高美斯道歉。（Getty Images）

高美斯因傷缺席世界盃傷透心

高美斯父親希望大家都放下事件，自己只想見到兒子做自己喜愛的事，就是專心踢足球。去年因傷未能參加世界盃，高美斯希望以表現為自己在英格蘭歐國盃大軍留一席位，這亦是奧古達斯的願望。「他本來被選中去俄羅斯（世界盃）的，受傷一事傷透他的心了。我們都已訂好一切，最後都要取消。」

英格蘭將於今次國際賽檔期，先後與黑山及科索沃進行歐國盃外圍賽分組賽。