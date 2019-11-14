【意甲】拿玻里球員屋企遭球迷「裝修」　阿倫與懷孕妻子暫居酒店

拿玻里球員「兵變」事件加劇，巴西中場阿倫盧利奧（Allan Loureiro）的家遭極端球迷搗亂，他與懷孕7個月的太太及子女遷到酒店暫避，隊長恩斯治尼（Lorenzo Insigne）的太太則回外家，而施連斯基（Piotr Zielinski）備戰國際賽期間，太太就回到波蘭。

風波緣於拿玻里主席迪勞倫迪爾斯（Aurelio De Laurentiis）不滿球隊月初以1：2不敵羅馬，要求球員集訓一周，但教練安察洛堤及球員拒絕。

在隨後對薩爾斯堡的歐聯比賽後，球會副主席迪勞倫迪爾斯的兒子入更衣室與球員見面，隊長恩斯治尼向他表明所有球員拒絕加操集訓。梅頓斯（Dries Mertens）、荷西卡利祖（Jose Callejon）等球星全力支持恩斯治尼，中場阿倫盧利奧更據報以粗口鬧他。

拿玻里球員太太齊避難（按圖進入）

中堅高列巴尼聘任私人保鑣保護自己及家人。（Getty Images/資料圖片）

阿倫盧利奧居所「被裝修」

拿玻里極端球迷對球員的態度十分不滿，球隊近況低迷，連續5場不勝，僅4和1負，對於球會高層及球員之間的衝突，他們認為雙方皆有錯。這些極端球迷除了在訓練場外示威外，最近還騷擾球員，例如闖入阿倫盧利奧的家破壞，又惡意弄壞施連斯基的車子。

阿倫盧利奧的家遭到破壞，他與家人遷到酒店暫避。（Getty Images/資料圖片）

拿坡里明年1月星散？

球員感到生命財產受到威脅，部分已經聘任私人保鑣保護自己及家人，例如中堅高列巴尼（Kalidou Koulibaly）。阿倫盧利奧與懷孕7個月的太太及子女遷到酒店暫避，隊長恩斯治尼的太太回外家，相信會逗留至事件解決，而施連斯基備戰國際賽期間，太太就回到波蘭，避免獨留在意大利。

迪勞倫迪爾斯打算懲罰球員，採取法律行動，扣減所有球員25%的人工。事件亦勢令拿坡里出現「散band潮」，明年1月轉會窗重開時，一眾星將要求離隊。