【世盃外】巴林主帥批港將拖時間　葉鴻輝：斷腳也繼續才叫尊重？

世界盃亞洲區外圍賽C組第4輪，香港在主場迎戰世界排名101位的巴林，兩軍互有攻守下，最終0：0賽和。 兩軍球員賽後口角，原來巴林一方認為球證補時不足，主教練蘇沙更指港將故意拖延時間「不尊重球賽」，今仗表現出色的葉鴻輝及梁諾恆即隔空反擊指控。

巴林若要爭取出線，作客香港無疑需要全取3分，唯全場未有太多具威脅埋門下，最終只能在香港大球場取得1分，巴林球員失望之下，賽後與眾港將起衝突，球迷亦報以噓聲。

巴林主帥蘇沙賽後出席記招時，坦言對未能取得3分感失望，但認為球隊已然盡力，在他眼中，巴林未能獲勝的原因，竟在全場盡力作賽、踢出士氣的港隊身上。「對於比賽中一些情況，我們不太滿意，我們整整95分鐘都很尊重球賽，每一秒都只想踢好比賽」，蘇沙賽後道，「即使之前面對更強的球隊，我們態度始終如一。不過，香港在末段卻有5、6名球員倒地，浪費了超過3分鐘；而且香港最後的換人，球證應該多補30秒，球員們認為球證未有補足時間」。

但講及球場氣氛，蘇沙則大表讚賞，「我們很欣賞香港球迷今天的表現，他們給予主場球員莫大動力，對我們來說，也營造了一個很好的比賽氣氛」，他最後特別強調：「真的很好，我很欣賞，很棒（Fantastic）！」

巴林主帥蘇沙賽後批評港將拖延時間。（袁志浩攝）

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葉鴻輝梁諾恆反擊蘇沙 「有能力90分鐘內已入球」

隨後受訪的港隊門將葉鴻輝，今仗化解了巴林不少攻勢，對於蘇沙之言，他當然不同意：「足球比賽期間，有球員受傷很正常，沒理由一跌倒就代表不尊重，難道斷腳也繼續踢才叫尊重？球員安全才最重要」，「阿輝」反擊之餘，亦道：「不要緊，可能他不太開心才如此說話」。

首次正選為香港上陣的梁諾恆，認為雙方都踢出了一場精彩賽事，亦指己隊「搏到好盡」：「我們不是沒受傷之下突然倒地，如阿輝（葉鴻輝）撞到氣門、傑仔（徐宏傑）鏟波撞傷」，他又認為，蘇沙對於補時不足的指控，對賽果不會有影響：「他們若有能力，90分鐘之內應早已取得入球，無需等到最後1分鐘」，「細佬」坦言不會理會這些評語，「專注下一場球賽吧」。

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