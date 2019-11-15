【羽毛球．香港賽】鄧謝配不敵中國組合出局　冀重返世界前四

香港混雙組合鄧俊文與謝影雪在香港公開賽8強，迎戰中國的何濟霆與杜玥，可惜直落兩局告負，無緣躋身4強。 「鄧謝配」的老對手黃東萍/王懿律意外落敗，二人在8強鬥何濟霆與杜玥，「鄧謝配」早前兩次與該對中國組合交手同樣告負，今仗主場出戰，誓要打破宿命。 攝影：葉詩敏

「鄧謝配」面對中國組合不敢怠慢，雙方在分數緊咬，在中段休息時兩分落後。中國組合拉開5分優勢時，在場球迷成為「鄧謝配」的最強後盾，「香港加油」的打氣聲此起彼落，該對香港組合追至17：17平手，但中國組合連取4分，以21：17拿下首局。

謝影雪（左）及鄧俊文（右）繼續力爭奧運積分。（葉詩敏攝）

謝影雪及鄧俊文暫未曾在杜玥及何濟庭身上取勝。（葉詩敏攝）

雙方在易邊後繼續鬥得難分難解，數次在和局下失誤，錯過領先機會，而當「鄧謝配」為己方擊球挑戰判決時，全場球迷高呼「in」，可惜未能如願，並以8：11進入休息。何/杜在中段再度拉開比分，一度落後11：16，結果以17：21告負，未能繼2016年後再度躋身香港賽4強。

鄧俊文及謝影雪落敗後，顯得相當失望。（葉詩敏攝）

「鄧謝配」未能打破宿命，再次不敵該對中國組合，他們表示對手有針對性部署，加上未解決部分問題致敗，「與對手曾經兩度交手，所以對方對我們的打法亦有研究，加上錯失不少機會。其實我們在今仗前亦抱衝擊他們的心態，盡量打好每一球，今仗亦算做到目標。」

「鄧謝配」及後將參加韓國及印度賽，力爭更多奧運積分，並以前四為目標。