【羽毛球．香港賽】印尼兩大球星4強內鬥　是競爭對手更是好室友

印尼羽毛球近年新星湧現，男單最耀眼的，當然是1996年出生的真庭（Anthony Ginting），及1997年生的「印尼柯震東」基斯迪（Jonathan Ginting）。兩人球風同樣進取擅攻，前者不高大卻充滿爆發力，後者則多添一份柔韌。 兩人今日（16日）在「世界羽聯世界巡迴賽香港公開賽」男子單打8強分途出擊，基斯迪擊敗安頓臣，壓軸的真庭力挫周天成，將在4強重演「印尼內訌」，爭奪決賽席位。 攝影：葉詩敏

真庭的對手是2號種子周天成（小天），世界排名爬升到第2位的「小天」往績稍稍不及對手，但今仗面對爆發力十足的真庭，卻展出牢固的防守力並控制戰局，使對手吃盡苦頭，在首局最多領先13分，大勝一局21：8。



真庭雖然在次局開段陷於苦戰，多次起板扣殺亦出現失誤，但該名印尼球手表現回勇，更有耐性與周天成對搓，等待適當的進攻時機，及後更追成17：17平手，並乘勢以21：19扳和。真庭在決勝局乘勢連取6分，再度力戰三局的「小天」，體力略有下降而失誤增加，結果遭真庭以13：21反勝。

22歲的基斯迪打法進取多變，令安東臣束手無策。（葉詩敏攝）

23歲的金庭矮小卻爆發力十足，往往教對手吃盡苦頭。（葉詩敏攝）

至於世界排名第6、亦是6號種子的基斯迪，與4號種子安頓臣爭奪4強位置，二人曾4度交手，雙方各取兩勝平分秋色。基斯迪憑英俊臉孔，一向深受印尼球迷歡迎，而且印尼球迷素來熱情，每當基斯迪取分時，即報以浩大的歡呼聲。基斯迪在開段佔優，在首局以21：15先下一城。

基斯迪多次化解安頓臣的強攻，在中段領先4分，安頓臣顯得束手無策，即使重扣亦未能攻破基斯迪，一直未能追近比分，結果「印尼柯震東」再以21：13取勝躋身4強。

「台灣一哥」周天成與金庭周旋3局，最終仍敗陣。（葉詩敏攝）

周天成負傷，一度需治理。（葉詩敏攝）

彼此了解的室友 將第6度互鬥



真庭及基斯迪分別獲勝，意味兩人將繼去年香港公開賽次圈後，再一次在港上演「印尼內鬥」，爭奪決賽席位。論年齡，真庭只比基斯迪大一歲；論世界排名，基斯迪又比真庭高兩位；論球風，兩人打法亦進取並擅於扣殺，背景如此相似的兩位印尼球手，原來同時是室友兼好友。



真庭再度遇上好友兼隊友的基斯迪，他表示將會是一場硬仗，「我和基斯迪相識多年，我們一同訓練亦是室友，所以我們的私交甚篤，而我們二人亦熟悉大家的球路，所以將會是一場難打的球賽。」基斯迪亦讚許好友爆發力強勁，不易應付，但前兩圈都不滿意自己表現的他終於為8強演出展露笑容，「今日在戰術上得心應手，希望明天保持水準！」事實上，兩人生涯之中曾5度在世界羽聯賽事交手，基斯迪獲得3勝，稍佔上風。

基斯迪（圖）過往與金庭5次交手，稍佔上風。（葉詩敏攝）