【羽毛球．香港賽】農村女孩憑雙手變泰國一姐　盼於香港福地封后

從農村出身的貧苦女孩，憑自己的一雙女擺脫困境，寫下羽毛球場一篇美麗的章節。 泰國「一姐」拉查諾於「世界羽聯世界巡迴賽香港公開賽」女單4強反勝日本的山口茜，連續兩年躋身決賽，將與中國的陳雨菲爭標。

現年24歲的「泰國一姐」拉查諾（Intanon Ratchanok），出生自貧苦家庭，父母在工廠工作，父親擔心她在工廠中出意外，所以拉查諾6歲起跟隨同樣設立羽毛球學校的工廠老闆學習羽毛球。沒想到拉查諾愈打愈好，農村少女從此躍上世界舞台，並在世界青年賽嶄露頭角，僅14歲之齡便打入世青賽決賽，其後更成為首名三度封后的球員。她在2013年成為史上最年輕的世界冠軍，2016年更登上世界第一寶座，為泰國羽毛球寫下新一頁。

拉查諾賽後向球迷「畀心心」。（葉詩敏攝）

現時世界排名第5的拉查諾，今年重臨香港出戰「世界羽聯世界巡迴賽香港公開賽」，她近四次參賽皆殺入4強，今年亦不例外。上圈報回去年決賽的一敗之仇，擊敗日本的奧原希望晉級；今天於4強與「老對手」山口茜碰頭，二人過往22次交手，山口茜往績稍稍佔優，但拉查諾去年於香港賽曾淘汰山口茜。

延伸閱讀：支持香港球手 李卓耀為我們打氣

【羽毛球．香港賽】李卓耀晉級為年輕人加油 伍家朗不敵真庭出局

【羽毛球．香港賽】李卓耀力挫石宇奇晉級 將惡鬥安賽龍爭入4強

【羽毛球．香港賽】李卓耀紋在臂上的信念 平衡冷靜激情再闖4強

打法進取的山口茜開局初段較多失誤，一度落後7分，但她急起直進一口氣收服失地，以23：21先取一局。拉查諾次局開段連取7分，使山口茜再度處於劣勢，而且拉查諾未有重蹈首局的覆轍，以21：15扳回一城。雙方在決勝局爭持激烈，拉查諾以兩分領先進入休息，即使山口茜左飛右撲亦難阻拉查諾，山口茜最後一分打出界，拉查諾以21：12反勝，連續兩年打入香港賽決賽。

雙方合演高水準對碰，網前爭持相當激烈。（葉詩敏攝）

冀闖決賽鞏固排位 望「復仇」挫陳雨菲奪冠

經歷如過山車般的一仗，首局未能把握大好形勢的拉查諾表示，控制戰局一般，但在次局調整後收拾心情，終於反勝晉級。「泰國一姐」再闖決賽，對其信心及排名甚有幫助，「再度在香港賽闖入決賽，對我保持排名爭取奧運資格十分重要，連續擊敗兩名日本好手晉級，或多或少增強信心，希望享受明日的決賽，打出比今仗好的表現」。

山口茜（左）與拉查諾（右）多次交手，二人熟悉對方球路。（葉詩敏攝）

拉查諾將在決賽與3號種子陳雨菲爭奪錦標，二人在上周的福州賽亦曾碰頭，但「泰國一姐」直落兩局告負在8強出局，拉查諾指對手體力或有影響，她期望有機可乘。