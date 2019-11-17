【歐國盃外圍賽】雲迪積克領荷蘭再闖決賽周　開腔維護利物浦隊友

祖高美斯早前因在英格蘭國家隊操練中，與效力曼城的史達寧爭執，後者遭罰停賽一場。不過事件在球迷眼中餘波未了，英格蘭上周四對黑山，祖高美斯後備入替時遭英軍球迷狂噓。 祖高美斯最後與同樣效力利物浦的佐敦軒達臣，分別因傷病退隊，未能出戰周日對科索沃的歐國盃外圍賽。 身為紅軍要員的荷蘭後衛雲迪克，亦出言維護隊友。

祖高美斯被噓後，史達寧曾在Twitter出言維護隊友，指「事情本是自己的錯」。身為荷蘭國家隊隊長的雲迪積克，亦開腔維護一同效力利物浦的祖高美斯，說：「我覺得事情已告一段落，大家都不應再談論這件事，尤其要放過Joe（指祖高美斯）」，講到英格蘭球迷的噓聲，他坦言：「我此感到很失望」。

祖高美斯與佐敦軒達臣分別因膝傷及感染，已提早離開英格蘭大軍，但「三獅兵團」已鎖定決賽周資格，兩人退隊影響不大，惟暫未知能否在周末為利物浦上陣鬥水晶宮。

繼史達寧後，雲迪積克（左）亦開腔維護祖高美斯（右）。（Getty Images）

荷蘭自2014世盃後再入大賽決賽周

雲迪積克加盟利物浦以來，助紅軍實力大為提升，上季不單在英超刷新球會積分紀錄、更奪得歐聯冠軍；他在荷蘭國家隊的角色同樣關鍵。

荷蘭早年表現下滑，連續兩屆大賽－－2016歐洲國家盃及2018世界盃－－都未能打入決賽周，不過隨雲迪積克表現躍進、韋拿杜姆、迪比、法蘭基迪莊、迪列特等踢出水準，終於守得雲開。「橙衫軍」在歐國盃外圍賽C組以0：0賽和北愛爾蘭後，鎖定小組前二位置，晉身明年的歐國盃決賽周。