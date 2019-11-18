【歐國盃外圍賽】C朗戰爛地破百不成　迪甘斯成法國「雙100先生」

周一（18日）凌晨有多場歐洲國家盃外圍賽上演，其中A組英格蘭作客以4球淨勝科索沃，隊長哈利卡尼再取得入球，在英軍8場歐國盃外圍賽每場均有「士哥」，成為英格蘭足球史上第1人。 至於B組，葡萄牙作客亦以2：0小勝盧森堡，C朗拿度在尾段快腳觸球搶去隊友迪亞高祖達的入球，在國際賽已累積攻入99球。

賽前已篤定出線明年歐國盃的英格蘭，在最後一輪外圍賽作客科索沃，戰至32分鐘，哈利雲克斯接應阿歷士張伯倫傳送後，射入個人在國際賽的首個入球。

英格蘭於79分鐘由哈利卡尼射成2：0，成為了第一位在外圍賽每場均有入球的英格蘭球員，以12個入球在外圍賽射手榜領先。卡尼12個入球全數在2019年轟入，亦追平名宿佐治希斯頓於1908年、及迪斯甸恩於1927年的年度入球紀錄。

英格蘭於79分鐘由哈利卡尼射成2：0，成為了第一位在外圍賽每場均有入球的英格蘭球員。（Getty Images）

4分鐘後，史達寧交出助攻，拉舒福特為英格蘭將比數改寫至3：0；美臣蒙特於補時接應卡尼助攻，同樣射入國際賽的第一球，助英軍以4球大勝科索沃。賽後，英格蘭8戰7勝1負得21分奪得首名，成為6支種子隊之一；賽前同樣已穩奪出線資格的捷克，同日作客則以0：1不敵保加利亞，以15分次名出線。

C朗拿度臨門加一腳，將本屬迪亞高祖達的入球據為己有。（路透社）

B組方面，主隊盧森堡與衛冕的葡萄牙實力雖懸殊，但憑着爛地主場令客軍吃盡苦頭。於國際賽已累入98球的的C朗開波僅1分鐘，即主射罰球省中人牆，再補射亦未能攻破對手門將十指關。

由於球場草地質素差劣，葡萄牙地面推進明顯受影響，C朗盤球突破困難，後防荷西方迪更差點擺烏龍。戰至39分鐘，葡萄牙終打開紀錄，貝拿度施華長傳，波基斯費南迪斯接應射入。至86分鐘，迪亞高祖達射門，對手門將甩手，眼看皮球入網之際，C朗在白界前加一腳射入，截隊友糊攻入國際賽第99球。

與此同時，賽前已提早取得出線權的法國，憑基沙文1傳1射，作客以2球淨勝阿爾巴尼亞，獲得H組首名，領隊迪甘斯取得執教法國第100場比賽贏波。法國上次主場對阿爾巴尼亞播錯對手國歌，今場作客奏法國國歌時被阿爾巴尼亞球迷嘘爆，但無阻強勢。開波8分鐘，基沙文左路開出罰球，由哥倫天杜利素頂入，基沙文之後自己亦入1球。

迪甘斯（右）以教練身份帶領法國完成第100場賽事，賽後基沙文恭賀他。（路透社）

51歲法國主帥迪甘斯才是今仗真正主角，因今仗是他執教法國第100場比賽，他球員時代已為法國上陣103次，成為國家隊主帥亦領軍達100場，成為法國「雙100先生」，實在非常難得，所以賽前獲得法國足總頒發100號波衫。迪甘斯在98和18年，分別以球員及領隊身份為法國捧世界盃冠軍，是實至名歸的傳奇。

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