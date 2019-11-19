【足球】阿根廷烏拉圭友賽握手言和　美斯與卡雲尼險講手

阿根廷與烏拉圭在以色列上演友誼賽，美斯以隊長身份領軍，他在場上以一敵四，即使失平衡仍能擺脫對方球員，並在今仗交出一個助攻及完場前射入12碼，結果助阿根廷逼和烏拉圭2：2，阿根廷國家隊沒有了美斯怎麼辦？

美斯在美洲國家盃時公開炮轟南美足協，結果被罰禁止出戰國際賽3個月，而他在上仗「波監」期滿復出。美斯在戰畢巴西一仗後，今仗與阿根廷國家隊轉往以色列，與有蘇亞雷斯及卡雲尼坐鎮的烏拉圭上演友誼賽。

兩名巴塞隊友美斯與蘇亞雷斯今仗亦有上陣。（視覺中國）

阿根廷對烏拉圭的4個入球（按圖放大）

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美斯夥拍戴巴拿及阿古路攻堅，但未有製造太多有威脅埋門，反被烏拉圭先開紀錄，蘇亞雷斯入楔突破越位陷阱，在門前橫傳予卡雲尼快腳一篤入網，烏拉圭在34分鐘領先。雖然戴巴拿隨即回敬一球，可惜他在起腳前犯手球在先，入球無效。

美斯在下半場18分鐘開出罰球，阿古路搶點成功跳頂入網，為球隊追成1：1，但扳平僅5分鐘後，蘇亞雷斯射出一球妙絕的罰球，直飛死角建功，烏拉圭再度領先。不過，烏拉圭守衛戰至完場前補時階段，不慎在禁區內犯手球，並由美斯操刀12碼建功，結果雙方打成2：2握手言和。

美斯交出助攻造就阿古路建功外，亦在完場前攻入12碼。（視覺中國）

美斯除了在今仗貢獻一個入球及一個助攻外，他在上半場亦有精彩鏡頭，先擺脫兩名對方球員，及後托拉拿令他失平衡，但同樣未能搶走他的腳下球，他隨即起身扭過對手繼續推進，在以一敵四的情況下仍能突圍而出。根據足球數據網站《Opta》的統計，美斯自2006年起在球會比賽中，一共錄得1880次成功盤扭，比起次席的夏薩特多出660次。

美斯今仗再度展示過人的盤扭技術。（視覺中國）

美斯失平衡仍可殺出重圍

Torreira trying to bring #Messi down only to fall himself. LOOL pic.twitter.com/NYjWLG1IqK — h™ (@Vintage_mxssi) November 18, 2019

雖然今仗是友誼賽，但兩軍同樣認真作賽，根據阿根廷傳媒報道指，美斯與卡雲尼在比賽途中發生口角，該名烏拉圭更邀請美斯在賽後打一場，而美斯亦應約並回應放馬過來，幸好由高甸分開二人，未有釀成更大的衝突。

美斯與卡雲尼險講手片段