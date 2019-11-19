【MLS】亨利獲聘蒙特利爾衝擊教頭　「在困境中尋找自我」

阿仙奴一代射手亨利上季重返母會摩洛哥任主帥救亡，可是20場只贏5戰，1月就被解僱。10個月後，這名法國名將走到大西洋的彼岸，接過蒙特利爾衝擊的帥印，再度踏上教練之路，因為在哪裏跌倒，就要在哪裏站起來。

今年42歲的亨利去季毅然放低評述員的身份，回到母會摩洛哥，但任內連盃賽20仗只得5勝4和11負的成績，期間法甲更是主場未贏過，1月就黯然下台。不過，亨利未想過放棄，選擇在美職聯重新出發，周二（19日）上任蒙特利爾衝擊的新教練。

亨利成為蒙特利爾衝擊教練。（美聯社）

亨利曾在比利時擔任現任教頭馬天尼斯的副手。（Getty Images）

事實上，不少名宿退役後教波都不太順利，其中曼聯的加利尼維利就在華倫西亞嘗到苦頭，被炒後專注電視台的評述工作。

為什麼會再次成為教練？「跌倒後怎樣站起來才最重要，」亨利在記者會上說：「這時候會學懂更多，在困境中尋找自我，會更明瞭自己。」

「跌倒後怎樣站起來才最重要。」（Getty Images）

面對失敗再次上路

與蒙特利爾簽約兩年的他又說：「我這一生一直都是上上落落的，如何走出低潮才是命題。一個人唯一的失誤，就是沒有從失敗中學習。我要再挑戰一次，要面對過去的失敗，很高興能在這球會得到機會。」蒙特利爾去季在東岸排第7，未能打入季後賽，教練貝卡拉（Wilmer Cabrera）季後約滿離隊。