【英超】普捷天奴早已預言將被炒？　亞馬遜紀錄片變終極劊子手

普捷天奴(Mauricio Pochettino)黯然離開熱刺,由摩連奴(Jose Mourinho)接替其位置,成為近日球圈焦點,而這個矚目的一幕卻剛好被美國串流平台亞馬遜(Amazon)收錄到紀錄片當中。 傳聞在普捷天奴被解僱前,熱刺高層曾經勸退普帥,但該名阿根廷教頭當然未有就範,結果熱刺主席利維只好解僱他。

根據英國《泰晤士報》的消息,普捷天奴早前與熱刺高層商討他在球隊的將來,據報熱刺高層希望他自行辭職,使球會可以省卻1200萬英鎊的解約金,普捷天奴當然拒絕熱刺的請求,熱刺主席利維只好解僱他,並聘請摩連奴任主帥。

熱刺更換主帥這一幕,剛好被收錄在美國串流平台亞馬遜(Amazon)的紀錄片《Made in Tottenham》中。

利維表示解僱普捷天奴並非倉促的決定,是因為普捷天奴在本土聯賽成績令人失望,所以管理層才作出這個艱難的決定。

《泰晤士報》透露利維曾經勸退普捷天奴,最終亦未能成事。(資料圖片/路透社)

普捷天奴在熱刺的5年(按圖進入)

由串流平台亞馬遜(Amazon)拍攝的運動紀錄片系列《All or Nothing》,曾經拍攝2017/18球季的曼城,推出8集的紀錄片。《亞馬遜》早前再度向英超球會埋手,與熱刺拍攝全新一季的節目《Made in Tottenham》,除了原定以新落成的熱刺球場,以及球會對社區的影響力,如今這個節目竟有另一個亮點。

熱刺主席利維找來摩連奴頂替普捷天奴的位置。(資料圖片/Getty Images)

被熱刺錯待的普捷天奴

正因為熱刺答應拍攝亞馬遜紀錄片,根據《每日郵報》消息指,為方便拍攝,球會在內部安裝不少攝影機,其中一個正正放在普捷天奴的辦公室。

諷刺的是,普帥曾經因為提升訓練質素,要求在訓練場上安裝多部攝影機,價值僅為8萬英鎊,但球會方面並未答允,即使普捷天奴願意自掏腰包,仍未有應他的要求安裝。會方為遷就這部紀錄片,卻立即撥款安裝多部攝影機,價錢正好是8萬英鎊。

對於每天工作被攝影鏡頭包圍,普捷天奴10月時已曾表達憂慮,當傳媒問及紀錄片拍攝問題,向來文質彬彬的普帥突然有氣:「當球會跟亞馬遜達成協議,我們當然感到憂慮。因為那實在非常非常困難」。他續說,「在你的辦公室內安裝攝影機並不好過,你必須為此跟自己說:『好吧,我現在心情不好,但有攝影機在。』這情況相當複雜,亦令要憂慮的事情多上一宗,無疑是百上加斤。」

【英超專頁】最新消息、賽程表、直播資訊合集(按此)

普捷天奴執教熱刺5年半後,結果黯然離開。(資料圖片/Getty Images)

早已預言自己或因紀錄片被炒?

熱刺今季戰績未如理想,當時普捷天奴抱怨,「如果我們以前是忙碌,現在便是超級忙碌。每一天要計劃所有事情,並不是一份容易的工作。這正是為什麼我會告訴你,我覺得自己不再是一個領隊和教練,現在我就如一個製作人。我是教練、領隊和製作人。」

他甚至曾預言,一旦球隊在場上表現未能改善,這類電視節目會令他的工作帶來「風險」,「現實就是這樣。一切就如把一本名為《普捷天奴內部的熱刺》的書揭開,一定會帶有風險。」他更說,「跟童話故事書一樣,我希望會有大團圓結局。如果最後不是那樣,你也可以用另一角度,來看另一個看法。」

普捷天奴在熱刺工作5年半,一手令球隊由前列份子改造為「必入前四」的歐聯席位常客,去季更打入歐聯決賽,為球隊立下無數汗馬功勞,一切只差一隻獎盃,肯定他帶來的貢獻。正因如此,一個月前他的這番說話並未廣受關注,如今事後看來,他早已看出不妥亦有所不滿。英國多個足球節目主持人Max Rushden更在《衛報》撰文《Mourinho for Pochettino: are Spurs run by Amazon's documentary makers?》,質疑熱刺受亞馬遜紀錄片影響而辭退普帥,他以在Twitter收到的一個說法為文章結尾:「用摩連奴取代普捷天奴,猶如因為手機沒電,將你的iPhone11換一部Nokia 8210回來。」

《泰晤士報》指摩連奴在上任已得知球隊的財務狀況,在今個冬季轉會窗未能羅致任何球員。(熱刺官方Twitter截圖)

摩連奴明年1月或無錢增兵

另外,《泰晤士報》表示熱刺要償還建成球場的費用,所以球隊早已向摩連奴表明在今個冬季轉會窗不能作任何收購,而摩帥亦曾經表示滿意球隊現況,並可以給予更多機會年輕球員上陣。

