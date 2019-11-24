【英超】盧卡古憶述曼聯最後時刻　一個調動就知是時候離開了

一個位置上的調動，盧卡古（Romelu Lukaku）就知道自己要離開曼聯了。 現時效力國際米蘭的盧卡古，近日談及在曼聯最後一段日子，詳細披露出走「紅魔」的原因。

盧卡古今年8月離開曼聯，轉戰意甲加盟干地帶隊的國際米蘭。這名比利時國腳近日接受英國傳媒訪問，透露了自己在何時知道不能再留在曼聯。「上季在主場對韋斯咸，蘇斯克查決定將我放到右翼。」盧卡古說。

盧卡古在曼聯時狀態不佳。（Getty Images）

盧卡古表示當蘇斯克查決定將他調到翼位，就決定離開曼聯。（Getty Images）

「當我得知蘇斯克查將我調到翼位，」盧卡古續道：「我就知道我在曼聯的日子已經完了。」他又指自己在對車路士後向蘇帥表達希望離隊他投的意願：「4月28日鬥完車路士後，蘇斯克查跟我見面，我告訴他自己的想法以及離開曼聯的意願。」

盧卡古未有責怪前東家。（Getty Images）

永遠尊重曼聯管理層及蘇斯克查

「他見我面色就知道我不想留低，所以跟我說不想大家鬧不和，明白我的處境並向我保證會盡一切辦法滿足我。這也是曼聯高層及蘇斯克查會永遠得到我尊重的原因。」盧卡古說。

事實上，盧卡古轉任翼鋒表現不錯，在英足總盃對阿仙奴一戰，這名比利時射手就交出兩次助攻，助球隊以3：1擊敗對手。

盧卡古在國際米蘭表現大有好轉。（Getty Images）

盧卡古2017年以7500萬鎊由愛華頓加盟曼聯，96場入42球，然而表現不穩，控球及埋門能力不時被曼聯球迷批評。

國米今夏以6500萬歐元羅致盧卡古，這名射手表現即時脫胎換骨，雖然歐聯暫時3戰仍是未有進賬，但意甲就12戰攻入9球，助球隊以34分排第2，僅落後榜首祖雲達斯1分。