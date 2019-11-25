【足球】達比堅強面對殘酷命運　生命倒數36個月與妻子愛相隨

在英國能當上職業足球員，算得上的幸運的一群。利物浦青訓出身的史提芬達比（Stephen Darby）球員生涯不算輝煌，也沒贏過任何大賽獎牌，足球為他帶來穩定的生活，以及認識到跟他志同道合的太太。 去年6月他跟英格蘭和曼城女子隊隊長賀頓（Steph Houghton）成婚，正準備邁向人生新一頁之際，3個月後傳來確診患上漸凍人症惡耗。生命進入最後36個月倒數，達比堅持努力過好每一天，拒絕自怨自艾，還聲言：「我是個幸運的人」。

殘酷的命運降臨到去年被逼提早掛靴的史提芬達比身上，31歲的他對於健康狀況，接受英國傳媒訪問時仍是一貫實事求是：「如果你問我，一年後我是否仍生存，我會說是；如果你問我，兩年後我是否仍生存，我仍會說是；如果你問我，三年後我是否仍生存，我會說希望是（hopefully）。」

2006、2007連續兩年帶領利物浦奪得青年足總盃冠軍，2006年那次更以隊長身份奪得，曾經讓球迷對他升上一隊的前途有無限遐想。可惜當時格連莊臣（Glen Johnson）的正選右閘位置「雷打不動」，達比不斷被紅軍外借，終在2011/12球季被放走。之後他連降三級加盟英乙球隊巴拉福特，終於得到穩定上陣時間，5年間239次上陣，2016/17球季更成為隊長。

今夏巴拉福特友賽利物浦，曾效力兩軍的史提芬達比在妻子賀頓陪伴下向球迷致意。（Getty Images）

改變命運的夏天

2017年夏天加盟仍在英冠的保頓，當時只得29歲的他開始為將來作好打算，攻讀教練課程，2018年6月與賀頓共諧連理，3個月後卻傳來患上不治之症惡耗。

被稱為「漸凍人症」的運動神經元症（Motor neurone disease, MND）沒有辦法治癒，它影響患者的腦及脊椎神經細胞令日常生活逐漸變得困難，之後雙腿失去力量導致全身癱瘓、影響肌肉和說話能力，到最後要靠灌喉餵食，直到它攻擊控制呼吸的肌肉，導致死亡。在醫院收到確診消息，他首先想到新婚妻子和家人，並以「殘酷」來形容。

「那是你最恐怖的惡夢。最困難的部分，是當你去想像太太、媽媽、爸爸、兄弟和朋友該怎麼辦的時候，我實在不能相信。你永遠也沒想過自己會在那個處境，就算現在回想，感覺依然不真實。」

醫院派出物理治療師到他家，協助他的肌肉恢復力量，「他們來過幾次後便不再來」，意思明白不過：我們已經無能為力。

史達芬達比足球生涯回顧（按圖進入）

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一顆不變心

達比對此不以為然，餘下日子不多，卻勇敢積極面對，與一個同患此症的好友Chris Rimmer成立慈善組織Darby Rimmer Foundation，協助更多患者。即使雙手失去昔日力量，間中仍會跟經理人畢克（Matthew Buck）打高爾夫球，還笑言，「上一次對賽，我擊敗了Matt」。

另一樣不變的，是他對利物浦的熱愛。身為前Kop看台季票持有者，他之前跟太太一起到晏菲路看利物浦對曼城的大戰。身為曼城女子隊隊長，達比笑言：「她不太高興。她跟我一起坐在利物浦球迷區，回到家中我們仍然未離婚，已夠我高興了。」利物浦今季有望一搔30年之癢，首奪英超，他說：「那實在太好了，不是嗎？」

生活如常，是達比對待頑疾的態度。反正不知道自己尚能活多久，就別浪費時間多想。「這個病令人沮喪，但我不能改變它。我有一些徵狀，但現階段尚有自理能力、做到大部分事情，實在無必要浪費時間自怨自艾。」

達比太太賀頓 英格蘭女中豪傑（按圖進入）

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絕望中保持希望

達比患病後，得到曾效力各支球隊雪中送炭，「職業球員協會（PFA）實在非常好，我的舊球會巴拉福特、史雲頓和保頓也一樣，利物浦也是極之好。」他在一個周末北上，與現職格拉斯哥流浪領隊的舊隊友謝拉特共聚，「我跟他和流浪球員，以及他的教練團隊會面。他們送贈球衣和足球給我們（的慈善組織）拍賣，一趟很好的旅程，這種支持為你帶來動力。」

他也有跟舊上司賓尼迪斯（Rafael Benitez）聚舊，一班包括前保頓球員在內的熱心人，更由巴拉福特日以繼夜步行三日到利物浦，為他的組織籌款。達比說，醫學界已有一些正在測試中的治療方法，目前尚需3至5年時間才有望完成，之後再要等多一至兩年取得有關部門批准，他坦言，「MND患者不夠時間等待，那是很艱難的，但你必須保持希望，相信會有奇蹟出現。」

達比與賀頓共度難關（按圖進入）

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我是個幸運的人

這個愛妻號特別多謝太太賀頓，「我非常幸運，如果不是有她，我真的承受不了。我知道對她來說一定非常痛苦。」達比無奈，「6月結婚，然後當你正在期待和計劃未來的時候，9月得到這消息。那是極大打擊，不過她一直是我的磐石、靈感泉源，她真的妙不可言。」

「承受我們這次經歷，然後身為曼城和英格蘭隊長踢出最高水平，盡顯她的鬥志和性格。她是個奇妙的女孩，我非常感激她所做一切。」

「有些日子你或許會覺得失落，然而你必須明白自己還有很多值得慶幸和感恩的事。」他感言，「我是個幸運的人，我有一個十分捧的太太，還有媽媽、爸爸、兄弟和朋友。一班非常奇妙的人包圍着我，我仍有很多活着的理由。」

本周英超賽程（按圖進入）