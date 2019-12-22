球星名人勁撞樣　1D成員哈里王子Jude Law失散兄弟逐個捉

上回提到5位與香港明星、歌手撞樣的球星，今次輪到「國際名人版」，赫然發現球圈內明星臉處處。 英國哈里王子（Prince Harry ）、靚佬祖狄羅（Jude Law）和奧蘭度布林（Orlando Bloom）、One Direction成員Liam Payne、型男約瑟哥頓利維（Joseph Gordon-Levitt）全部均有「失散兄弟」。

奇雲迪布尼VS哈里王子：一定有血緣關係（按圖進入）

一頭紅髮，加上總是一副戲謔的神情，令曼城中場球星奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）跟英國哈里王子（Prince Harry）幾乎餅印一樣，大笑的時候尤其相像。可是隨哈里近年髮線後移和留大鬍子，撞樣程度大減。

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華美倫VS祖狄羅：失散兄弟無誤（按圖進入）

一雙碧綠電眼是浪子祖狄羅（Jude Law）的標記，曾效力阿仙奴和巴塞隆拿的比利時守將華美倫（Thomas Vermaelen），眉宇之間跟Jude Law如出一轍，年紀相差13年，唯一分別可能是髮線。

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曉姆斯VS奧蘭度布林：幾可亂真（按圖進入）

兩位都是「國字口面」的型男，憑《魔戒》系列電影走紅的奧蘭度布林（Orlando Bloom）近年開始留鬚之後，樣子跟多蒙特守將曉姆斯（Mats Hummels）愈來愈似樣，戴上太陽眼鏡後更是令人傻傻的分不清。

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哈利雲克斯VSLiam Payne：臉形不同的兄弟（按圖進入）

熱刺新星哈利雲克斯（Harry Winks）自2014年升上一隊後，立即驚為天人，因為他跟英國男子組合One Direction（1D）靚仔成員Liam Payne簡直「餅印」一樣。細看之下，雲克斯面形較尖而且有不少雀斑，Liam近年有點發福，身材亦較粗壯，不過他們皺起眉頭的表情還是極度神似。

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尼高高華VS約瑟哥頓利維：又一對失散兄弟（按圖進入）

尼高高華（Niko Kovac）10年前已掛靴，但這位早前被拜仁慕尼黑辭退的教練，跟荷里活型男約瑟哥頓利維（Joseph Gordon-Levitt）實在太似樣，年長10年的高華較有威嚴，哥頓利維的招牌八字眉斜度較大，無論如何他們又是「餅印」一樣。

重溫球星、港星撞樣實錄：

球星港星瘋狂撞樣 袁偉豪張曦雯出雙入對 陳豪「複製人」

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（球星明星臉．系列之二）