【英超】李斯特城球星豪宅遭爆竊　女友裸露在床　賊人劫財不劫色

英國傳媒近日報道，法庭審理去年李斯特城中前場球星迪馬雷格雷（Demarai Gray）被賊人入屋盜竊一案，透露了更多案情。 據格雷女友供詞表示，自己當時全裸被持開山刀的賊人恐嚇，幸好賊人劫財不劫色，未有受到不必要的傷害。

4名賊人去年3月持開山刀闖入格雷家中，奪去值2.4萬英鎊的現金及首飾，報告指有理由相信4人利用Google去追蹤這名翼鋒的地址。格雷當時並不在家，但比他細一年的女友正與6周大的兒子，在睡房中休息，突然有人闖門，感到十分害怕。

格雷女友Emma被持開山刀賊人恐嚇。（Getty Images）

格雷今季字有太多上陣機會。（Getty Images）

格雷女友Emma Hickman作證時說：「賊人入侵時我正在睡覺，那時我完全不知道他們持刀，而且沒有穿任何衣服，全程都用被子遮蔽身體。」Hickman又指賊人指令他不要動，又問現金及珠寶在哪，無計可施之下只好告訴賊人貴重物品的收藏地點。今年22歲的她告訴法官當時自己身旁還有只得6周大的兒子。

格雷於案發期間不在家中。（Getty Images）

Hickman續道：「他們指我的男友是幫派成員，又問我他會何時回到家。他們拿走了我的名貴手錶，並說我的伴侶可以再買一隻給我，那時我完全陷入恐懼狀態。」她表示賊人說過不會傷害她，但又說會傷害正在前往探望的母親。

入侵者拿走了格雷的平治車匙，但發現車子不在，最後駕駛一架偷來的車輛離開。檢察官向陪審團指出，賊人明顯知道格雷地址，一定是早有預謀及準備。一名叫Aaron Jones的男子被控有份參與爆竊，其手提電話記錄顯示他在案發前3日曾搜尋「迪馬雷格雷、李斯特城」，又收到「那裏一定有現金」的訊息，Jones否認控罪。