【足球】青少年無故失蹤　羅馬突兀奇招協助尋回人間蒸發兒童

意甲球隊羅馬今年夏天球員加盟時的社交媒體帖文，跟往日不再一樣：球員笑着拿起羅馬球衣的照片旁邊，放上一個同樣大小的尋人廣告，找尋失蹤兒童。 這個突兀的小廣告，發揮了意想不到的效用，至今已協助尋回5名失蹤兒童。

子女突然失蹤，是所有家長的終極惡夢。英國爸爸卜斯爾（Peter Boxell）的兒子李爾（Lee Boxell）已失蹤長達31年之久。1988年9月，15歲的李爾跟朋友外出遊玩後沒有回家吃晚飯，這名倫敦低組別球隊薩頓聯（Sutton United）球迷自此失去蹤影，無論警方如何搜尋，也沒有半點消息。

為爭取曝光提升尋回親人的機會，2014年卜斯爾與多位有親人失蹤的家屬組成合唱團Missing People Choir，2017年他們參加著名才藝節目Britain's Got Talent（又譯作《全英一叮》），更晉身決賽階段。今年夏天，這班絕望的家長得到全新助力：意大利球會羅馬願意在他們的社交平台，在新球員加盟的帖文中加入失蹤孩子尋人短片，當中有數個是以李爾為主角。

意甲球隊羅馬今年夏天在球員加盟的短片中，加插失蹤兒童片段。（Twitter@Roma）

卜斯爾（圖左）的兒子李爾（圖右）自1988年失蹤至今，當時李爾只有15歲。（網上圖片）

剛開始的時候，部分羅馬球迷不明白為何要在新球員加盟的喜悅之中，加入這些令人傷感的尋人告示，然而羅馬在社交媒體的追隨者高達1600萬，尋人短片的作用出料意料地好：至今曾在羅馬足球隊社交平台上協助尋找的短片主角，當中已有5名失蹤兒童被尋回。

羅馬之所以推出這項創舉，全是球會策略總監保羅羅傑斯（Paul Rogers）的主意。他接受英國廣播公司（BBC）訪問時稱，自己受到樂隊Soul Asylum在1990年代初期大熱歌曲Runaway Train的MV影響，指出那個MV內也曾將失蹤兒童的片段放入其中。

「今夏轉會窗的時間，我們的社交媒體平台支持度已達到一個相當大規模，我們想趁這個機會做點有意義的事情。」保羅羅傑斯坦言，「足球在社交媒體上不時播毒（quite toxic），我們希望可以做點跟這不良風氣相反的、讓各式各樣球迷也會支持的事情。」羅馬先後發放72個橫跨12個不同國家的尋人短片，涉及109個個案，這種原以為是大海撈針式不抱希望的最後一博，竟協助尋回當中兩個肯雅兒童、兩個倫敦少女和一個比利時男童。

前曼聯中堅史摩寧今季加盟羅馬。（Getty Images）

史摩寧加盟羅馬時，球會在社交媒體放上一個失蹤女孩的尋人啟示，結果該名女孩之後被尋回。（Twitter@Roma）

可惜當中沒有失蹤多年的李爾。事隔多年，卜斯爾其實已接受兒子或許經已離世的事實。即使找不到兒子，球迷和網民給他大量的支持和鼓勵，讓他有更強動力協助其他家庭，他跟BBC說：「找到一個已是了不起，5個簡直是神奇！」讚揚羅馬的舉動是個他從未想過的妙計，「很多孩子會去看足球比賽，所以這種新穎尋人方式值得繼續做。」

今夏加盟羅馬的前曼聯中堅史摩寧（Chris Smalling），他的加盟消息伴隨一名失蹤肯雅女孩的告示，之後這個女孩果然被尋回，他高興地在Twitter轉載並說，「作為一名父親，在我宣布加盟短片中找尋的女孩可以與親人重聚令我很開心，希望我們可以幫助更多孩子找回他們的家。」

羅馬一支意甲球隊，短時間內已做出不錯的成績，但願全球有更多不同足球隊、球星、其他運動團隊、甚至是不同界別名人和平台，也可以利用各種方法推高失蹤兒童曝光率，讓無論基於什麼原因被失蹤的青少年和兒童，也可以早日與家人團聚。