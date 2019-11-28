【歐霸】曼聯小將傾訴抗癌心路歷程　小子志氣高誓當出色球員

「我當然不會否認患癌的事實，但我不希望外界只記得這一點，我希望成為一名出色的球員。」年僅19歲的曼聯抗癌小將麥斯泰萊（Max Taylor），將隨大軍赴哈薩克出戰歐霸盃，他早前接受球隊電視訪問，講述他在抗癌時期的心路歷程。

曼聯在今年2月時公布麥斯泰萊患癌的消息，經歷一段時間力抗癌魔後，終於在9月回歸球隊訓練，並在10月底時復出代表曼聯預備組上陣，該名19歲的年青守衛更有機會首度代表一隊上陣，他入選曼聯作客哈薩克艾斯坦拿的大軍名單。

麥斯泰萊是曼聯的青訓產品，2014年加入球隊，到2016年在U18比賽中嶄露頭角。（Twitter）

麥斯泰萊在今年2月完成癌症療程，9月重返球隊。（Instagram截圖）

麥斯泰萊早前接受曼聯官方電視訪問，講述他對抗癌魔的心路歷程。泰萊接受身體檢查時，醫生反覆掃瞄，當醫生通知他確診患睪丸癌時，他亦未意會癌病的嚴重性，「我媽媽知道我可能患癌時立即崩潰，當我離開診所後，在腦中不斷反覆思考，『究竟我能否繼續踢足球？』﹑『我會否繼續生存下去』等等問題不斷在腦海中浮現。」當泰萊確診患癌時，他才意會箇中嚴重性。

患癌對麥斯泰萊的心理上有很大的煎熬，他擔心就此結束生命，而母親及女朋友亦對他的病情相當擔憂。他隨即接受化療，他表示首日開始化療時，他明白會餘下的療程將會相當難捱，即使療程過後所有癌細胞被消除，他與家人亦不敢掉以輕心，及後仍要接受長達5個半小時的手術。

曼聯主帥蘇斯克查及其他教練亦十分歡迎麥斯泰萊的回歸。（資料圖片／Getty Images）

當麥斯泰萊對抗病癌時，曼聯也經歷重大轉變，由摩連奴變成蘇斯克查領軍，他十分感激兩名主帥，「有一天，我在球會中遇到摩連奴，他搭着我的肩鼓勵我不要放棄。當我返回球隊時，蘇斯克查已經上任，他邀請我到他的辦公室並一同觀看一隊訓練，這對我意義重大，因為球隊的工作人員並沒有忘記我。」

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泰萊病癒後在10月底首度代表預備組出戰，正式重返球隊，他受到球隊的職球員熱烈歡迎。當他恢復正常訓練時，他希望外界以正常球員的角度看待他，「當我返回球隊接受正常訓練時，我希望與不要被標籤為『抗癌』球員，雖然我不要否認患癌的事實，但我希望成為一個出色的球員，而非單單是一個從癌症康復的球員。」