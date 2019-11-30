【芒草行山路線】沙田廣源上黃牛山　探秘石城尋打卡勝地天窗石

首先乘坐49X巴士，到達廣源總站下車，沿小瀝源路上花心坑，整理好裝備後正式起步。 開始先上一段石屎路，再轉入泥徑，緩緩斜上，經過石芽背，接上麥理浩徑4段，留意左邊有隱徑可轉上，有絲帶記記。

初段為碎石泥坡路，不久斜度漸漸上升，碎石都跣腳，不時需要攀扶兩旁樹藤借力而上，到達山腰已經有大大小小巨石分佈在路旁，繞過巨石看見前方有條大麻繩，再往上看，原來是一道大斜坡，加上大部分都是浮沙碎石，所以有山友放置麻繩，方便其他山友可以較易攀上。

經過兩幅大斜坡之後，向上望可看見兩組巨石群，外形像一座城堡，難怪被命名為「黃牛石城」。

黃牛山上，芒草處處。（小牛牛授權使用）

路線︰花心坑 > 黃牛石城 > 黃牛山 > 水牛山 > 花心坑 路程︰約7公里 需時︰3.5小時 山徑路况︰石屎路（2%）/ 泥徑（81%）/ 石坡（15%）/ 石級（2%）/ 曝曬（80%）/ 攀爬（5%） 廁所︰無 補給︰無

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斜坡左右兩旁均有路徑可到達，我們先選擇左邊山徑，先踏上一段草坡，這段斜度更加大，必須專注小心踏上，到達石群發現當中有一個石孔，名為「天窗石」，這裏是打卡熱點，很多山友都喜歡踏上石窗中間拍照，如果遇上周日假期，均需要排隊打卡呢！

再沿山徑上一小段，發現四周都長滿芒草，隨風飄揚，十分美麗，打卡後繼續上，很快便到達黃牛山（603m）山頂，從這裡可以看到白沙灣、三星灣、西貢一帶，而另一方可以看到水牛山（606m），石芽山（540m）連綿山脈，幾座山頂都長滿芒草，每逢踏入秋季，都會有不少山友慕名而來，欣賞美麗景色。

按圖放大看上山過程及沿途靚景▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

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在標高柱休息片刻後沿山徑前往水牛山，先經過一個小山丘，從高處俯瞰下去整個小山丘都是大大片芒草，隨風左右擺動，靜心觀看，十分治癒心靈。

邊看邊走很快便到達水牛山，可是不見標高柱呢！山頂同樣是滿佈芒草，有些生長十分茂盛，高過人頭。本來計劃從這裡下降至芙蓉别的芒草園，不過在這裏巳經看過夠了，决定改由黃牛山另一山脊返回花心坑，完成今次芒草之旅。

按圖放大看清山上一片片芒草靚景▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

注意事項︰ 1. 由麥徑上黃牛石城相當斜，有一定危險，量力而為 2. 小部分路段需手腳並用，建議帶手套，穿長褲 3. 天氣炎熱建議每人帶兩公升水 4. 風高物燥切勿在郊野吸煙，引起火災後果嚴重 5. 愛護郊野清潔人人有責，自己垃圾自己帶走

【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】