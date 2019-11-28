【我的名字．繆正賢】是個平凡單車仔　就平凡地奪走亞洲冠軍

這是一個平凡單車仔的故事，卻要由大球星C朗拿度說起。 9歲的繆正賢，《我的志願》是踢英超，看著電視螢幕中穿着曼聯球衣的C朗入球不斷，背後是無盡努力，敬意油然而生。 15年過去，他和C朗一樣長大、成熟了，沒當足球員，卻成了單車亞洲冠軍；跟C朗一樣，他對自己職業的熱愛和不斷求進的心，從未止息。

約好9點半訪問，9點28分，繆正賢踩着單車、拿着印上UCI（國際單車聯會）標記的膠水樽現身，輕輕揮手打個招呼，柔柔道：「早安。」阿賢有對大眼睛，身材瘦瘦的，從不是明星車手；沒有悲情、沒有戲劇，這是一個平凡「單車仔」一步一步踏實奮鬥，最後成為亞洲冠軍的故事。

繆正賢瘦瘦的，坐着時有點駝背，「蝦米」是他的外號。（羅君豪攝）

「小時候要寫我的志願，我想做英超球星，那時很喜歡曼聯，跟你相反。」冷不防繆正賢一開口竟說足球，更是曼聯，作為利物浦球迷的記者被殺個措手不及。那，最喜歡的足球員呢？「C朗！他是個很努力的人，心態很好，到現在我仍很欣賞他。」



欣賞，源於阿賢深刻地體會到作為一個不算天才的運動員，如何憑後天努力去追趕天才的腳步──就如C朗一直追趕被稱為「外星人」的美斯。C朗拿度出名自律，曾邀曼聯前隊友艾拉到家中吃午飯，卻只得沙律、烚雞胸和水，飯後活動竟是練波和游泳，氣得艾拉說：「若C朗邀你作客，千萬別去！」但亦是這種自律，令他即使已34歲仍在世界最頂峰，5屆世界足球先生、無數的球會和國家隊榮譽，背後是無盡努力；多年來任憑外界如何將他與才華洋溢的美斯比較，他都不落下風。

初登曼聯的C朗拿度（左）不算健碩，但這位葡萄牙球星以努力聞名，經過多年刻苦鍛鍊，即使已屆中年，體格更勝從前。（Getty Images）

足球小子邂逅單車 改變一生

繆正賢幼時熱愛足球，常獨個拿皮球到街場踢。由9歲踢到12歲，他才發挖到影響一生的愛好──單車，漸漸此捨棄足球，「剛接觸單車時會踩單車來回學校，踩着踩着，覺得公路單車也很有趣，就租來試一試」，一試愛上，碰巧一位朋友認識任本地車隊教練的洪松蔭，就隨這個前港隊車手訓練。起初參加飛鵝山或九龍灣短短十多公里的本地賽，然後發現有「明日之星」計劃──受訓一段時間，就有機會入選港隊青年軍，熱愛單車的阿賢沒想太多就加入。



對阿賢來說，騎在單車上飛速前進，就是最熱愛的事，至今未變。參加明日之星後大約9個月，他迎來了單車生涯第一個難關：港青測試。

自知天資不足 適退後再前進

阿賢天生瘦削，增磅一向是大難題，看身形就知道不是具強勁爆發力的短距離運動員。6種測試，3項場地短途、3項公路長途，剛好一半及格，就是3個長距離項目，一同測試的同學中大多及格4至5項，更有人全部及格，阿賢成了「邊緣人」，「幸好青訓教練最後相信我，若他不信，就沒有今天」，他笑笑。

跨過第一道難關，阿賢鬆一口氣，過着一星期訓練6天、偶爾外出集訓比賽的日子，新鮮之餘還可遠離課業，樂不可支。

然而，阿賢進入港隊後的11年，該怎麼形容呢？大概是平凡吧。付出許多汗水訓練，但11年來從青年到成年階段，都從未奪過個人錦標。阿賢聳聳肩，「那樣子，對第一名衝線的感覺就永遠都有幻想空間嘛，不會不好受啊」。他自小被父母薰陶，正面樂觀，很快就從單車中領悟到：適時退後，才能前進。

繆正賢性格樂觀且正面，作為邊緣人考入港隊，深明自己天份不算好，「曾疑惑自己是不是揀錯運動，但很快已轉而思考，要如何解決（天資不足）？」（羅君豪攝）

「退後一步，就去想如何才能做到第一個衝線？再退後，就是這比賽應如何踩？以我的優點應如何執行戰術？」他緩緩地、也肯定地道：「這樣就不會去想『我為何沒有』，而是『我怎樣才會有』。」例如天生體格不及別人，就嘗試在有限條件中獲得最大成果，「發現有些外國車手未必好大隻，但也有速度，研究如何用這身體踩得快一點，也是一種樂趣；而且，若能成為這種身形之中最好的那個，大家都會為我鼓掌，這樣也不差呀。」



然而，再樂觀也有受考驗時。

儘管自知體質有限，繆正賢仍喝蛋白粉、努力健身增磅，體重已較以前主戰公路賽時增長了4公斤。（資料圖片／李澤彤攝）

空蕩蕩的飯堂 不歸家的決心

時間快轉到2018年4月，亞運會前，他與好友兼隊友高肇蔚一同參加一場「全國場地自行車聯賽」的麥迪遜賽，那時阿賢在場地賽團體項目受訓了兩年，自覺能力有提升，希望能在「入門級」的全國冠軍賽獲得三甲。最後，他卻哭着從賽道下來──太緊張，發揮差，成績也不好，開始懷疑自己在訓練的表現、懷疑未來的路向，「是多年來最不開心的一次」。

「那時怎樣去解決？」

阿賢又聳聳肩，「就是埋頭苦幹去訓練」。

埋頭苦幹訓練，意味犧牲更多。香港單車隊訓練刻苦、常在外地，與家人見面時間有限，阿賢踩公路賽時常在昆明練車，一年加起來只有30天見到家人，及後加入場地團體賽，常留港訓練，卻又生出另一種矛盾和考驗。

即使多年無冠，繆正賢都少有動搖；但面對摯親的牽掛，他曾難受不已。（羅君豪攝）

同是2018年，這次時間走到雅加達亞運前1個月，繆正賢將會參加團體追逐賽，但將會一同出賽的隊友梁峻榮、張敬樂、高肇蔚和梁嘉儒，卻分成兩組到海外，為香港隊極其重視的男子麥迪遜賽爭取奧運積分，留下阿賢和另外兩、三個隊友在港，教練亦不在，氣氛輕鬆得不像大賽之前。

那時在想，還有一個月就到亞運，卻餘下我一人……亞運四年才一次，是否又要空手而回？

更難受的是在那期間，家人來電問道：「回家吃飯嗎？」繆正賢為專心準備比賽、也緊記沈教練「大賽前不要出外吃飯」的教誨，婉拒了家人。

運動員為了夢想，要克服的很多，訓練再辛苦，或許都比不上對家的思念。（羅君豪攝）

事實上，阿賢的家就在沙田，從體院踩車回去不過十分鐘；而且他與父母自小關係緊密，他愛看曼聯，本來不愛足球的父母就陪他看，還能說出曼聯正選11人的名字；到他愛上單車，父母也樂意轉台陪他看環法，知道卡雲迪殊是衝線手、也懂得天空車隊。

阿賢還牢記着2008年獲媽媽贈送第一架單車的喜悅，那是一架兩千多元的二手公路單車，儘管家中沒有經濟壓力，但年少的他也懂事，買了葡萄牙球衣也不捨得花錢加印C朗的背號，之後更發現踩單車所費不菲──從頭盔、單車到單車鞋，普通水平的裝備，全套就要1萬元，於是他向媽媽提出：「長大後，我會還錢給你！」

哪料長大後，連一起吃頓飯都是奢侈。

周日的體院很冷清，其他項目運動員都回家去了，阿賢卻堅持不外出，多次婉拒父母邀請，獨個在空盪盪的體院飯堂吃飯，心裏難過得很，「其實他們只是想見我一面，吃不吃飯，對他們來說都不要緊……」

阿賢回想當時，坦言：「但這也是成長的一種，若是別人，也許覺得教練既然不在、團體追逐賽也不是核心項目，大概可以出去玩吧？但我就是不忿氣。」備戰的焦點都在梁峻榮和張敬樂的麥迪遜賽，阿賢也認為這是理所當然，「但我就只有團體追逐這個項目，這就是我的主項、我也是主力，是否應該多放一些心機？」

國際單車聯盟頸水樽，印上一道彩虹，這道象徵世界冠軍的彩虹是每個單車運動員的夢想，為了這道彩虹，他們都豁出去。（羅君豪攝）

如此強大的決心，又是如何煉成？這才發現，小伙子的故事早已鋪排好。

「這就要說回C朗。」阿賢像是等了這機會很久，「當時他剛轉會去祖雲達斯，說了一句『我來祖雲達斯不是度假，而是來贏冠軍』，所以我也跟自己說，自己回香港不是度假、而是準備亞運、要拿獎牌。」

灑過的淚和汗、捱過的孤獨夜晚沒有白費：2018年雅加達亞運會，繆正賢與隊友在團體追逐賽打入金牌戰、破了紀錄，贏得一面珍貴的銀牌；再過1年，他在亞洲場地單車錦標賽的男子捕捉賽一舉奪金，成為亞洲冠軍──這是他11年單車生涯以來，第一個個人獎項。

「站上了頒獎台，就什麼都不後悔了。」

與隊友一同破紀錄、踏上亞運會頒獎台，讓繆正賢覺得一切都值得。（資料圖片／鄭子峰攝）

今季的世界盃場地單車賽香港站展開在即，繆正賢將會參加12月1日（星期日）的男子捕捉賽，他雖想爭獎牌，但仍深明亞洲與世界的水平差距甚大，「不會因為我是亞洲冠軍就可以打橫行」，他最期望的，是聽到廣東話打氣聲，「始終這裏是屋企」。

度過大半時間的平凡運動員生涯，阿賢沒有一朝得志。訪問過後的下午，繆正賢再傳來訊息，說：「我想說，即使我拿到亞洲冠軍，也沒有證明自己有多厲害……因為我知道自己相比阿樂（張敬樂）、阿榮（梁峻榮）的成就，仍差好遠，所以這次只是一個開始、一個台階，仍要加把勁去追趕」。

一連三日在將軍澳單車館上演的世界盃，請不吝為這努力不懈的小子，送上掌聲和打氣聲吧。