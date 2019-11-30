【港超聯】流浪400萬大軍踢出驚喜　安達首起孖：未來有希望

今季以400萬班費組軍的標準流浪，季前早已被外界視為降班大熱。不過流浪開季後不斷羅致入籍兵跟國援，而同時比賽成績也讓不少球迷感到驚喜。球隊今日（30日）逼和佳聯元朗，主將安達有信心球隊今季能護級成功。

流浪在絕境下最終搶得1分，賽後球員的喜悅跟元朗全隊形成強烈對比．今場個人妙射兩記精彩罰球，同時貢獻1次助攻的安達，直言是「開季至今最緊張刺激的比賽」。他讚揚元朗跟流浪的球員都表現出色，並認為在最後階段才奪回這1分，意義重大，「這讓我對球隊的未來看得見希望。」

流浪在開季不被看好的情況下，陣容愈見完整及有默契。（袁志浩攝）

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安達廿年球員生涯首「起孖」

安達指自己在明年將踏入職業生涯第20年，卻在36歲之齡首度在單場賽事中梅開二度，體會特別深刻，「這些年來我一直艱苦練習，沒有因任何事停止下來。而流浪其他隊友也是如此，大家都很願意相信自己跟對方，所以我們值得有今日這樣不錯的表現。」

流浪季前聲稱僅得400萬班費，組軍以年輕球員為骨幹，惟至開季逐步加入多位入籍兵，基藍馬、安基斯跟安達這場都先後上陣。安達也認為球隊陣容可產生化學作用，「或許有人會對我們的表現感到驚訝，但我認為我們是具備這能力的。」流浪今季聯賽曾擊敗飛馬，又跟傑志踢成平手，面對理文與大埔也只以1球僅負，安達有信心球隊能避免降班，「開季至今踢了7場得5分，但我看不到流浪跟其他隊有很大差距。」

安達靠兩記罰球梅開二度，原來卻是他首度單場入兩球。（袁志浩攝）

陳文俊：每場也是關鍵

至於首勝美夢落空的元朗，主教練陳文俊表示球員已做足賽前部署，並盡力尋找敵軍弱點創造入球機會，惟領先時集中力下降，痛失兩分。兩軍全場共領8面黃牌，當中流浪佔6面，陳文俊也似乎對流浪的犯規感到不滿，「上半場基斯爆鼻流血不止；羅振庭也遭對方打到眼睛看不清楚，令我們被逼兩度換人。」元朗下輪聯賽將鬥另一支榜下游球隊愉園，陳文俊則稱：「步步難，場場也是關鍵。」

元朗主教練陳文俊（左）認為球員已「盡晒力」，接下來會認真備戰每一場。（袁志浩攝）