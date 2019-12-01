【場地單車世界盃】梁嘉儒膺全能賽第6　「廣東話打氣聲更興奮」

世界盃場地單車賽次日的壓軸，有男子全能賽4個分項最後一項的記分賽。100圈賽事結束之際，觀眾的目光卻不在冠軍的金寶史釗活（Campell Stewart）身上，而是為港隊車手梁嘉儒歡呼。 攝影：梁鵬威

男子全能賽共有4個分項，依序是捕捉賽、配速賽、淘汰賽及記分賽，當中又以記分賽至為關鍵，衝圈所得的分數、超圈的得分都直接計入最後總積分，加上最後一個衝分圈有雙倍分數，能令最終排名出現極大改變。

經過首3個項目後，香港代表梁嘉儒在捕捉賽及淘汰賽表現平平，仍以46分排在13位，距離賽前定下10至12名的目標不遠，教練之一的張敬煒也有信心他可守住中游位置。哪料這位23歲車手，不但在第3及第7個衝分圈獲得分數，亦成功超圈兩次獲得40分，加上最後一圈搏到盡以首名衝線獲得10分，單是在記分賽已獲得分項最高的54分，最後亦以總分100分，由賽前的13位一舉登上第6位，創下港隊在世界盃全能賽的最佳成績。

梁嘉儒在全能賽記分賽最後一圈突圍，在分項獲得最高分數，獲全場觀眾喝采。（梁鵬威攝）

全能賽需在一個下午鬥完4個長距離項目，對參賽車手體能、耐力要求極高。（梁鵬威攝）

做好調節、有備而來 成就最佳成績

賽後，梁嘉儒喜道這是成績最好的一次，亦透露獲得佳績的原因：「賽前一兩天已開始調節，令自己以最佳狀態比賽；而且在主場出賽興奮好多，聽的語言是廣東話、觀眾都為我打氣。」戰績提升，他認為與自己開始專攻全能賽有關：「年初的香港站，當時是梁峻榮和張敬樂要去準備麥迪遜，由我臨時頂上全能賽；但今次自己專攻全能賽，所以準備的心態不一樣，有備而來。」他認為相對團體項目，自己較適合全能賽，「因為我在衝線和速度耐力方面較好。」

港隊總教練沈金康亦讚許嘉儒的表現，指他「比我想像的好了很多」，又評道：「他在記分賽當中的表現非常好，能夠突圈了，所以我相信今天他的捕捉賽和記分賽，等於總結出一個結合他自己的體力和風格的比法，今天他比較主動，以前比較被動。」沈教練指嘉儒今站賺得不少奧運積分，談到參加奧運的機會，他說：「他應該有希望的。」不過嘉儒亦稱，自己在之前的世界盃分站一直位列中游，「今站才比較好，排名比較邊緣」，目前先專心爭取世錦賽資格，進而再嘗試爭取奧運資格。

梁嘉儒現年23歲，正專攻全能賽，相信未來仍會繼續進步。（梁鵬威攝）