【場地單車．世界盃】無人能擋　李慧詩競輪賽首名闖次圈

世界盃場地單車賽香港站煞科戰續於香港單車館上演，主場出擊的李慧詩（Sarah）昨日率先於爭先賽封后，延續其17個月不敗強勢。在此前兩站均未能於競輪賽獲得獎牌的李慧詩（Sarah），乘昨日之勇出戰競輪賽首圈，繼續展現驚人爆發力首名壓線直入次圈。

首圈得每組首名能直接級至第2圈，穿起象徵應季世界冠軍「彩虹戰衣」的李慧詩在首圈第1組再度登場，同組尚有美國好手馬格迪（Mandy Marquardt）。排第1位出發的她，賽事餘一圈半時眾車手紛開始進攻，李慧詩一直穩佔內線位置，在最後直路憑過人速度突圍，首名衝線直入次圈。

李慧詩穩佔內線以首名衝線直入次圈。（梁鵬威攝）

羅梓俊在男子爭先賽32強止步，賽後他坦言對比外國選手身形較輸蝕，笑謂大馬車手阿旺是「亞洲之光」，自己也要加把勁努力。（李澤彤攝）

另一港將李海恩（Jessica）在第2組出賽，同樣第1位出發，同組有韓國的李惠真及加拿大好手米舒爾，李惠真在進入最後兩圈時即突襲衝前以首名衝線，惟因犯規而落入遺材賽，由烏克蘭的芭素娃（Liubov Basova）升上第一，第二名的Jessica與李惠真需進入復活賽再戰。Jessica未能突圍而出晉級，李惠真則成功「復活」出線次圈。至於日前在女子團體競速賽摘金的德國新星軒絲（Emma Hinze）則在第3組輕鬆取得第一晉級，獎牌戰常客的日本車手太田梨由和中國鍾天使也悉數進入首圈。

世界冠軍荷蘭車手勒雷森在資格賽以次名輕鬆晉身16強。（李澤彤攝）

荷蘭世界前2內鬥 男子爭先賽8強誕生

同日早上率先上演的男子爭先賽200米資格賽，應屆世界冠軍荷蘭車手勒雷森（Harrie Lavreysen）壓軸登場，踩出9.572秒後次名直入16強，隊友賀夫蘭（Jeffrey Hoogland）則以9.513秒首名晉級。進入16強賽事，世界冠、亞軍荷蘭車手勒雷森與賀夫蘭在最後半圈以高速爆贏對手，殺入8強。

Jessica最終力戰下未能成功「復活」，首圈止步。（李澤彤攝）

深谷友宏擊敗馬來西亞阿旺晉級，連同隊友河端朋之與新田祐大共3名日本車手躋身8強，來自南美洲蘇利南的迪約安法（Jaïr Tjon En Fa）擊敗荷蘭好手布治利（Matthijs Buchli）取得最後一個8強席位。其他注目車手如兩屆世界冠軍堅尼（Kenny Jason）、200米世界紀錄保持者Nicholas Paul，未能以前4身分直入16強，在32強惡鬥後未能晉級。在資格賽名列第22的港將羅梓俊，不敵前世界冠軍法國車手博熱（Gregory Bauge），32強止步。