【場地單車．世界盃】李思穎成港隊超新星　沈金康：未來可做主力

今季世界盃場地單車賽香港站，港隊除了李慧詩，更有不少驚喜──先有梁嘉儒在男子全能賽排名創新高，女子全能賽亦有李思穎成為超級新星。 年僅18的李思穎，10月在亞洲錦標賽首戰成人組（精英組）賽事，即奪得女子全能賽銅牌；在今站世界盃面對歐洲強敵，仍奪得第7名，遠超預期。

女子全能賽首項的捕捉賽，車群全程未有車手嘗試進攻，待餘7圈時才加速，到最後兩圈再決勝負。李思穎在餘1圈前仍在內線被車群包夾，但最後成功抽出外檔，把握空位爆出，以第2名完成，獲得38分；但到第2項的配速賽則未能成功衝分，以第12名完成這分項。

到淘汰賽，李思穎在餘下9及8名車手時，都成功「死裏逃生」，堅持至餘7名車手才被淘汰，搏得全場熱烈掌聲。儘管在記分賽未能衝得分數，但李思穎終以84分，第7名完成賽事，而這只是她首季出戰世界盃，加上正值奧運周期，對手都具經驗又強悍，李思穎的表現實在令人驚喜。

今季是李思穎（左三）升上成人組別後，首次參加世界盃。（李澤彤攝）

李思穎（右一）在淘汰賽表現出色。（李澤彤攝）

香港單車隊總教練沈金康總結港隊表現，特別提到李思穎，說這位小將「表現讓我很驚喜」，認為她年輕卻非常勇敢：「例如捕捉賽本在後面的位置，她又走到前面了；淘汰賽馬上就要淘汰了，又走到前面去！證明她是個非常勇敢的運動員，面對那些參加過很多屆世界盃的運動員，她沒有往後退而是往前衝。」

培養出許多優秀港隊車手的沈教練更斷言：「未來若給她專門訓練，她會成為優秀的運動員，她比得成熟一點的話，下次亞運會可能就是主力隊員。」

沈金康認為，李思穎（圖）若能變得較成熟，下屆亞運可以成為主力。（葉詩敏攝）

仍一臉傻氣的李思穎，受訪時沒有在鑊場上的狠勁，說起捕捉賽衝得第2，她說平日其實會怕要跟強壯的歐洲車手碰撞，「但今天覺得無論如何都撞一撞吧，就在一個很小的位置突圍了！」談到最後排名，她又笑成了瞇瞇眼，「本身已定下目標要前12 ，但沒想過能拿到第7！今天表現比平時好很多，覺得不可以在香港人眼前表現不好，尤其淘汰賽時有很多次都差點被淘汰，但覺得這裏是香港，就一定要撐到最後。」

雖然她說今天「衰收尾」，因淘汰賽消耗體力，到記分賽已乏力衝刺，「希望大家看到我在淘汰賽時堅持到最後一刻，沒有愧對香港隊身份。」

李思穎獲得佳績，最開心的不但是「突破了極限位」，也為港隊掙得奧運積分，「全能賽我們差一兩位才入到奧運，但我會以現在的鬥志，希望拿到2020的資格。」但她坦言之後仍需不斷改進，尤其體能未能支持到在記分賽衝分，更需改善，「需要時間累積。」