【英超】阿仙奴前青訓阿科比女兒突離世　英超眾將齊表祝福

阿仙奴青訓產品﹑現時被史篤城外借至布里斯托城的前鋒阿科比（Benik Afobe），他的兩歲女兒因病不幸離世。 英格蘭球圈不少球員在周末的聯賽中，亦向阿科比致意，祝願他節哀順變。

現年26歲的剛果前鋒阿科比，在早年離開阿仙奴後，曾經效力狼隊及般尼茅夫等多支球隊，今季被史篤城外借全季至布里斯托城，並在今季英冠攻入3個入球，可惜他在今年9月膝蓋韌帶重創，大有機會全季報銷。

阿科比的兩歲女兒Amora，早前因急病送院，但她的情況急轉直下，即使在醫生全力搶救下亦未能挽救她的小生命，阿科比在周日發聲明公布這悲傷的消息。

上季效力狼隊的阿科比，兩歲女兒早前不幸離世。（BBC Twitter截圖）

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當英格蘭球壇得知阿科比喪女後，不少球員亦向他送上祝福，而在周日（1日）的英超中，上季與阿科比同效狼隊的杜靴迪（Matt Doherty），在今輪賽事亦有進帳，而在入球後親吻從臂上除下的黑色臂章，獻給舊隊友的剛去世的女兒。李斯特城中場主將占士麥迪臣，穿上印有「阿科比，我們在你身邊支持你」（Benik, we’re all here for you bro）的內衣，聲援阿科比。

同樣在今輪聯賽建功的阿士東維拉中堅泰朗明斯（Tyrone Mings），在取得聯賽首個入球後，亦在社交網站中慰問阿科比，並向他祈禱。

上季與阿科比做隊友的杜靴迪，在今輪聯賽建功後亦將入球獻給阿科比女兒。（路透社）

在青年軍時期培育阿科比的阿仙奴，亦向阿科比及家人送上慰問。在青年軍時期已與阿科比相識的韋舒亞，得知好友經歷喪女之痛亦在Twitter發文，「我的兄弟，言語並不能解釋我的悲痛，亦明白沒有說話可以撫平你的痛，但我會與你一起同行。」