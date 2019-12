【英超】阿仙奴前青訓阿科比女兒突離世　英超眾將齊表祝福

阿仙奴青訓產品﹑現時被史篤城外借至布里斯托城的前鋒阿科比(Benik Afobe),他的兩歲女兒因病不幸離世。 英格蘭球圈不少球員在周末的聯賽中,亦向阿科比致意,祝願他節哀順變。

現年26歲的剛果前鋒阿科比,在早年離開阿仙奴後,曾經效力狼隊及般尼茅夫等多支球隊,今季被史篤城外借全季至布里斯托城,並在今季英冠攻入3個入球,可惜他在今年9月膝蓋韌帶重創,大有機會全季報銷。

阿科比的兩歲女兒Amora,早前因急病送院,但她的情況急轉直下,即使在醫生全力搶救下亦未能挽救她的小生命,阿科比在周日發聲明公布這悲傷的消息。

上季效力狼隊的阿科比,兩歲女兒早前不幸離世。(BBC Twitter截圖)

英超第15輪直播賽程(按圖放大)

+ 2

當英格蘭球壇得知阿科比喪女後,不少球員亦向他送上祝福,而在周日(1日)的英超中,上季與阿科比同效狼隊的杜靴迪(Matt Doherty),在今輪賽事亦有進帳,而在入球後親吻從臂上除下的黑色臂章,獻給舊隊友的剛去世的女兒。李斯特城中場主將占士麥迪臣,穿上印有「阿科比,我們在你身邊支持你」(Benik, we’re all here for you bro)的內衣,聲援阿科比。

同樣在今輪聯賽建功的阿士東維拉中堅泰朗明斯(Tyrone Mings),在取得聯賽首個入球後,亦在社交網站中慰問阿科比,並向他祈禱。

上季與阿科比做隊友的杜靴迪,在今輪聯賽建功後亦將入球獻給阿科比女兒。(路透社)

在青年軍時期培育阿科比的阿仙奴,亦向阿科比及家人送上慰問。在青年軍時期已與阿科比相識的韋舒亞,得知好友經歷喪女之痛亦在Twitter發文,「我的兄弟,言語並不能解釋我的悲痛,亦明白沒有說話可以撫平你的痛,但我會與你一起同行。」