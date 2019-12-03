【港足．東亞錦】港隊公布決選　李毅凱：對中日韓不要覺得無得踢

2019東亞足球錦標賽決賽周即將在本月10日在韓國釜山展開、18日煞科，由香港、中國、韓國及日本進行單循環對戰。雖然中、日、韓俱未能徵召旅歐兵，但這場大賽仍成為香港足球代表隊今年的焦點賽程。 繼韓國上周公布決選後，香港今日亦公布23人最終名單，意外的是，決選上出現兩名未有進入預選的球員。

港隊的東亞錦標賽23人決選名單，與近月的世界盃外圍賽陣容未有太大出入，不過，在丹尼受傷、羅素亦落選下，能勝任中堅及閘位的傑志後衛李毅凱獲補選，而擺脫傷患的大埔前鋒辛祖，同獲補選入伍，兩人都在未有進入大名單的情況下，獲列入決選。傑志以7名球員成為「大戶」，東方龍獅及富力R&F亦各有4名及3名球員入選。羅素周日在中超煞科戰，仍有列入河北華夏幸福的後備，為何落選港隊，原因未明。

港隊東亞錦標賽決選名單： 門將：葉鴻輝（東方龍獅）、謝德謙（冠忠南區）、袁皓俊（理文） 後衛：馮慶燁（東方龍獅）、艾里奧、羅梓駿、李毅凱、唐建文（傑志）、徐宏傑（梅州客家）、羅拔圖、梁諾恆（富力R&F） 中場：鍾偉強、黃威（東方龍獅）、陳俊樂（廣州富力）、鄭展龍、黃洋、鞠盈智（傑志）、陳肇鈞（冠忠南區）、鄭兆均（理文） 前鋒：夏志明（冠忠南區）、基奧雲尼（富力R&F）、辛祖、孫銘謙（和富大埔）

港隊正選中堅羅素意外落選。（資料圖片）

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李毅凱：拿出亞冠盃的心態和節奏

李毅凱上一次入選「大港腳」，已是2017年對約旦的陳偉豪告別賽，他坦言對於獲補選感到意外：「對完富力後，港隊就聯絡我說可能入選。其實去年知道港隊打入東亞錦標賽決賽圈，雖然當時無入選，但也很想參與，當時覺得還有1年時間準備，就一直在球會做好。」他坦承之前一直未有入選，難免失望，「最後都沒有放棄過。」他認為自己表現穩定、亦可勝任不同防守位置，是獲補選的原因。

傑志在2017年出戰亞冠盃分組賽，李毅凱亦頻有上陣，他認為當時的亞冠經驗有助應付東亞錦標賽：「那次體驗到亞洲的水平，今次不是為了拿經驗，也不想輸少當贏。那時我們對完全北（現代汽車），個個都睇死我們，但我們最後大有進步、能踢得旗鼓相當甚至獲勝，今次也要拿出當年亞冠盃後段的心態和節奏，不能抱住無得踢的心態。」中日韓三隊中，他認為韓國最體力化，「全北今次很多球員入選，會跟隊友分享對手的特性。」

李毅凱相隔兩年再度入選「大港腳」，他表示亞冠區的出場經驗，有助他征戰韓國。（資料圖片）

辛祖在預選名單中未見踪影，全因港隊根據本港醫生的報告，認為他需一個月才能傷愈，但巴西的醫生則認為他10日就可復出，而此子亦在上周末的聯賽取得入球，證明自己已無恙，當時他亦透露主帥麥柏倫希望再觀察其表現，最終亦獲召。

韓國及香港俱已公布決選陣容，日本亦會在明日公布東亞錦標賽球員名單，相信絕大部份為J League球員。至於中國日前亦公布新一輪集訓名單，廣州恆大淘寶前鋒韋世豪亦進入28人名單。

在預選名單中未見踪影的辛祖，最終再被徵召入伍。（資料圖片）