【本地足球】足總舊計劃耗1億100萬　公聽會出席者：發展了什麼？

足總的「五年計劃」結束在即、並準備展開新一個五年計劃，立法會民政事務委員會公聽會──香港足球發展，今早在立法會舉行。 席間，不少與會者批評香港足球發展停滯多年，已被鄰近許多國家超越，希望藉增加場地、稅務優惠等方向，推動香港足運。

早上10點開始的公聽會，一直至下午1時30分才結束，公聽會邀請約20名本地足球持份者，包括球迷、球員、教練，席上亦有當選區議員發表意見。足總亦有董事之一的陳志康任代表，民政事務局副局長陳積志及體育專員楊德強同樣列席，回應與會人仕的提問及意見。

陳志康提到，足總在2020至2025年的新一個「五年計劃」，有5個策略重點，包括：

1. 2034年經由世界盃外圍賽打入決賽周 2. 提升排名及建立港隊風格 3. 完善架構及訓練模式 4. 做到全民足球，提升市民對本地足球興趣 5. 完善本地足球聯賽的財務管理，增加職業足球穩定性

香港足總日前得到亞洲足協最佳屬會獎，被與會者批評不知發展了什麼。（袁志浩攝）

陳偉豪及區議員提場地不足 望增加職業球會專用場地

與會者輪流發言，談及不同議題，其中一個焦點在於場地方面，前香港代表隊隊長陳偉豪指，「鳯凰計劃」展開前、後，對於足球員來說分別不大，「只係撥晒啲錢去做行政嘢，職業球員應該用真草訓練，踢彷真草很易受傷，出外比賽都是踢真草較多，適應上會較蝕底，看看政府能否為職業球會安排更多真草場......質素較好的曬草灣及掃桿埔給了其他總會，將軍澳（香港足球總會足球訓練中心）則太遍遠。」香港飛馬主教練文彼得則希望，康文署場地能否增加空間，讓球會存放設備、或在空間內做力量訓練。

連任的沙田區議員陳兆陽，指政府應借鏡賽馬會傑志中心，增加職業球會專屬場地，長遠才可令香港足球水平提升，他指出，香港的「5年計劃」以2034年打入世界盃決賽周為目標，而日本足協早已定下2030年成為世界盃4強、2050年奪冠的目標，「為何大家發展相差這麼遠？曾被香港大炒的越南，也能打入亞青盃決賽。」

他再以傑志中心為例，指現有的球會專屬場地，要守住已很困難：「2018年曾討論過用傑志中心相鄰的土地起樓，即使當區區議員都反對，但城規會仍強行改劃土地用途。」

沙田區議員陳兆陽認為港府可借鏡傑志中心的做法。（資料圖片）

公民黨成員鄭達鴻則指出，過去幾年不少康文署場地都被政府回收，強調不能削減任何足球場，更要保住香港大球場：「一個足球場球迷已少、更要削減觀賞指數，而且球員在大球場代表香港，都有種榮譽感。」他認為可參考「撐場大聯盟」的建議，將大球場改建成2萬座位，其他空間則作商業發展。

民政事務局副局長陳積志同時提及，上一個「五年計劃」一共耗費1億100萬元，會仔細審視足總新草擬的5年計劃，特別重視青訓，助球會推行有系統的青年訓練，會大幅度增加對體育總會的資助，提高普及化。

惟不少與會者狠批，香港足總昨晚獲頒亞洲足協年度最佳屬會，「卻根本不知道發展了什麼！」足總昨日與日本足協更新合作備忘，亦有與會者指，合作備忘根本沒有發揮作用。

民政事務局副局長陳積志出席公聽會。（羅君豪攝）

體育專員楊德強回應時，認為場地問題與歷史因素有關，「歷史上，香港在多年前有球會發展自己場地，例如港會和南華會，政府一直歡迎團體興建自己場地，就算去到足球發展比較好的7、80年代，也沒有球會起自己的場地，結果直到近年都與公眾共用場地。」他表示，民政事務局十分支持如傑志中心的例子，「也好支持其他球會去做，早前有跟其他球會商討過，找到適合地方，就可以去建場地。」

足球學校如車路士足球學校（香港），也在民政事務局協助下覓得場地，國際米蘭（香港）足球學院及曼聯足球學校，亦分別跟不同私人體育會合作，有固定場地可用。他又表示，康文署其實有劃分專用場地予港超聯球會，亦有專用空間供擺放物資，但就承認不是全部球場都可以安排。

與會者要求保住大球場。（歐嘉樂攝）

商業贊助稅務優惠多年無寸進 區諾軒：拖一年又一年

文彼得及鄭達鴻，亦分別提出希望加緊推動為香港足球贊助機構提供稅務優惠，身為東區區議員的鄭達鴻透露：「我們的東區足球隊，每年到季中就擔心升到班，驚升班沒錢，講了商業扣稅已很多年，真的需要實行。」

陳志康表示同意，而陳積志回應時，指目前商界對香港足球的支持每年維持在1千萬港元左右，「沒太多突破，我們有積極跟進稅務優惠的建議，但指政府或要考慮是否讓其他體育項目、以至文化界贊助商都享有優惠。區諾軒聞言後再回應：「無人對稅務寬免有異議，2017年的時候連租飛機都有（寬免），為何資助體育組織不能做稅務寬免？民政局可否答應，反映一下，在今年財政預算案加入體育會稅務寬免？商業及贊助很重要，拖一年又一年沒出路。」陳積志再回應，這方面要繼續努力，「或考慮如七欖般，找某一企業『收養』港超。」

朱凱迪指政府連研究本地波博彩也不做實屬偽善。（資料圖片）

論本地波博彩合法化 朱凱迪：政府不鼓勵賭博是偽善

黃耀富提出或可再考慮讓本地足球博彩合法化，陳積志直言：「賭波合法化，說了不少時間，特區政府不鼓勵賭波，雖然大家講了好多次，但暫時看不到推動足球事業有直接關係，先搞好球隊表現、青訓發展，再去搞這個。」

立法會議員陳志全及朱凱迪先後「狙擊」，「慢必」提出：「希望要求當局研究將本地足球博彩合法化、將部份收益撥歸本地球會，但聽到副局長（陳積志）已關了門，其實這件事有利有弊，利是可以令更多人關注本地足球、增加商界興趣；壞處是擔心假波問題，但目前似乎有方法解決。」

朱凱迪則道：「研究一下不是大罪，研究了才知道本地波賭搏是否能促進發展，若只說不鼓例賭博，但其實大家本身都在賭，就有點偽善。」陳志康則表示，自己個人立場十分贊成本地波開賭，「這在全世界都有市場，在一些網站都有香港足球可賭，但若能經馬會收入、撥返錢去足球發展，就不止是政府和康文署投放資源那麼簡單。」

出席球迷希望足總更重視球迷及球迷組織。（袁志浩攝）

倡增退役球員保障 望球迷獲更多尊重

其餘與會人士亦分別提出不同意見，施建章指為了吸引更多年輕人投身足球行業，應為足球員退役後生活提供更大保障，「不是要包生養死葬，而是要給他們一間公屋。」立法會議員楊岳橋亦認為，給予退役球員一個安身之所，「不是太難」，楊德強回應指，對於房屋資助要有詳細研究，「例如足球員最需要的其實是什麼？而球員達到什麼條件，例如上陣次數，才能享有資源？」

楊岳橋即指，「要研究幾耐？有無路線圖？球員的青春不會等人。」陳志康則認為，目前足球界沒有最低工資，若能設立是好事。楊德強回應稱，目前正跟足總討論一詳細計劃，幫助即將退役的球員轉型。

另外亦有出席球迷指，足總對於球迷並不重視，香港力量、波台黐線佬等球迷組織恆常支持香港足球，惟前屆省港盃次回合作客廣東，足總卻將門票全部分予民政事務局活動的參加者，而且部份球場禁止球迷使用樂器打氣，亦減低入場意欲，同時有球迷認為，足總「每5年才聽一次球迷意見」，實在可笑。陳志康回應稱，認為足總恆常跟球迷溝通是必需，「去到外地，若無門票安排，我不介意你們打電話給我，不要半夜來電就可以。」