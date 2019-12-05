【英超】曼聯主場挫熱刺　摩連奴訪奧脫福吞敗　拉舒福特梅開二度

摩連奴回歸奧脫福，帶領熱刺作客舊東家曼聯，卻吞下接掌以來首場敗仗。 曼聯箭頭拉舒福特以實際行動「支持」主帥蘇斯克查，在上、下半場各入一球，協助曼聯在主場以2：1力克熱刺，取得久違的勝仗。

以熱刺主帥身份重臨熟悉的奧脫福，摩連奴抵達後即與球場的工作人員親切地問好，同時力爭在奧脫福為自己爭一口氣。連續兩場聯賽以3：2取勝的熱刺，摩帥今仗續以大勇的迪利阿里任正選，夥拍哈利卡尼及孫興慜攻堅；曼聯的馬迪爾因傷未有入選大軍名單，由格連活特在大戰中掛帥。

曼聯主帥蘇斯克查今季領軍戰績一般，若在餘下三仗未能全取9分的話，他的得分將比上季摩連奴被解僱時為低，但曼聯眾將彷彿不希望此事發生，在上半場製造多次具威脅埋門。

摩連奴以熱刺主帥身份造訪奧脫福，卻吞下上任以來首場敗仗。（路透社）

+ 2

【英超專頁】最新消息、賽程表、直播資訊合集（按此）

延伸閱讀：普捷天奴成各大豪門新目標 蘇斯克查一年後風水輪流轉？

曾揚言力撐蘇斯克查的拉舒福特，在今仗以行動力撐主帥，開賽6分鐘在「K角位」勁射射破加沙寧加的十指關，率先打開紀錄，及後「福仔」仍有不少機會，其中一記遠射中楣，未能擴大領先優勢。狀態明顯回勇的迪利阿里，在上半場末段再顯功架，以純熟的技術接應從高而落的皮球，順道挑過緊纏的楊格及費特，瀟灑地射入扳平一球。

狀態大勇的迪利阿里巧妙地擺脫兩名曼聯球員的緊纏，為熱刺攻入追平一球。（視覺中國）

迪利阿里大顯功架妙射建功片段

VIDEO: DELE ALLI THAT IS OUTRAGEOUS! 🤯



The Tottenham midfielder has just pulled off the filthiest touch and finish you'll see all season! 😍🔥#COYS ##MUNTOT #MUFC



pic.twitter.com/0QXiKkskw3 — E-Spurs (@e_spurs) December 4, 2019

拉舒福特在易邊後繼續施壓，他在左路發難，使防守他的施素高使出超技術將他於禁區內踢跌，「福仔」親自操刀12碼中鵠，在49分鐘梅開二度，助紅魔鬼再度領先。摩帥及後換入艾歷臣，力求增強球隊攻力，熱刺的奧里亞及迪利阿里在末段的埋門同樣無功而還，結果曼聯在主場力保勝局，以2：1力克由摩連奴領軍的熱刺，取得近3場賽事首場勝仗，並以21分暫時升上第6位；熱刺則以20分暫列第8位。

曼聯在主場力克熱刺，主帥蘇斯克查先舒一口氣。（路透社）

今輪英超其餘戰果（按圖放大）

英超今晚直播賽程