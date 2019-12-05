【英超】車路士取3分譚美阿巴謙復出建功　李城狼隊齊報捷續強勢

英超周中的「快車」檔期，車路士前隊長泰利以阿士東維拉助教身份重返史丹福橋，與舊隊友林柏特交手，最終維拉以1：2不敵車路士。另外近期走勢不俗的李斯特城及狼隊，在今輪同樣以兩球淨勝對手，繼續強勢。

車路士在英超錄得兩連敗後，今仗主場迎戰阿士東維拉，在上周中歐聯受傷的譚美阿巴謙，今仗趕及復出正選披甲。阿巴謙去季被外借至維拉，並在英冠攻入25球，成為球隊升班的功臣之一。一季過後，阿巴謙搖身一變成為車路士首席射手，在上半場24分鐘接應列斯占士（Reece James）的傳中，近門跳頂入網，攻入今季英超的第11球。維拉的查斯古特在上半場末段追平，但車路士易邊僅3分鐘，阿巴謙二傳予美臣蒙特勁射入網，結果車路士2：1力克維拉。

除了阿巴謙倒戈外，車路士傳奇中堅﹑現任維拉助教的泰利亦以對手身份重返史丹福橋，車路士球迷在看台上拉起大型海報，寫上「隊長﹑領袖﹑傳奇」，向泰利致敬，而林柏特與泰利在完場後相擁，林柏特向舊隊友道出一句「做得好」，雖然簡單但盡在不言中。

阿巴謙與蒙特今仗各建一功，助球隊2：1力克維拉。（路透社）

車路士球迷歡迎泰利重返史丹福橋（按圖放大）

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李斯特城7連勝力追利物浦

英超「二哥」李斯特城在今輪聯賽迎戰榜末的屈福特，尖刀華迪入球繼續停不了，今仗操刀12碼得手，連續7場聯賽建功並射入9球，加上占士麥迪臣在下半場補時階段奠定勝局，結果主場兩球淨勝屈福特，聯賽取得7連勝，與榜首的利物浦保持8分差距。

另一支狀態大勇的球隊，狼隊雖然開季表現一般，及後愈戰愈勇，除了首度打入歐霸盃淘汰賽外，球隊在聯賽亦維持不俗的走勢。今仗主場出擊由丹當斯卡（Leander Dendoncker）及古度尼（Patrick Cutrone）各建一功，兩球擊敗韋斯咸，錄得10場聯賽不敗的佳績，並以23分暫列聯賽第5位。

狼隊在主場兩球淨勝韋斯咸，聯賽10場不敗。（路透社）