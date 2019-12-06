【英超】錫菲聯中門大開賴旁證？　舒維爾單刀破門領紐卡素取勝

錫菲聯向來防守好，怎麼這一球「空過崆峒派」，大開中門怎由舒維爾單刀射入？ 在昨晚英超錫菲聯主場對紐卡素，旁證舉旗指紐卡素越位，令所有錫菲聯球員放軟手腳不追人，但球證不同意旁證判決，沒有鳴笛，最後舒維爾單刀輕鬆射入。經過視像助理裁判（VAR）檢查後，裁定舒維爾入球有效，紐卡素作客贏2：0。

當地時間昨晚（12月5日）的英超，錫菲聯主場對紐卡素。紐卡素的辛特麥斯明在15分鐘接應查維文基路傳中，一頂入網，為客隊先開紀錄。今場紐卡素證明了數據處劣勢下仍可贏波，他們全場控球率僅得26.6%，射門6射4中，而對手錫菲聯則13射6中。

紐卡素的辛特麥斯明在15分鐘接應查維文基路傳中，一頂入網，為客隊先開紀錄。（路透社）

紐卡素門將杜巴夫卡屢救險球，為球隊保清白之身。（路透社）

70分鐘，今場最爭議的一幕出現。紐卡素後場大腳斬上前，安祖卡路爾與錫菲聯中堅積奧干尼爭頂，頭槌頂橫，旁證舉旗，指卡路爾越位。舒維爾都見到旁證舉旗，但他見球證沒有鳴笛，便接應卡路爾的頭槌傳球長驅直進。

舒維爾入球逐格睇：

+ 5 + 4 + 3

艾根等錫菲聯守將掛住舉手，又收步不追人，當他醒覺球證沒有意識鳴笛時，舒維爾已經入到禁區，射破甸恩軒達臣的大門。錫菲聯球員當然不滿，但VAR解決一切，證明卡路爾沒有越位，旁證是判錯的，球證的決定是對的。

舒維爾入球片段：

最後，紐卡素作客以2：0贏錫菲聯，以19分算上第11位，而錫菲聯同樣得19分，但以較佳得失球排第9位。賽後，雙方領隊都講到舒維爾這個入球，其中錫菲聯的韋達（Chris Wilder）說：「在開季時，有人告訴我旁證不會輕易舉旗，讓攻勢繼續進行，若果他舉旗的話，代表球證會吹哨子。」

經過VAR後，裁定舒維爾入球有效。（路透社）

「場上所有人都停下來，舒維爾就沒有理會，把握了這個機會。他的身體語言告訴我，我是看到旁證舉旗的，他知道越位。比賽已經改變了，現在的比賽跟我16歲做學徒時完全不同。」

紐卡素領隊布魯士亦認為，旁證不舉旗，留待VAR判決更好，他說：「我首先不得不讚舒維爾做得好，繼續前進。如果這是一個入球機會，或者旁證不應該舉旗，因為感覺這球越位具爭議。他可以不舉旗，之後（VAR）再查。」

舒維爾的入球，令到錫菲聯球員很無奈及失望。（路透社）