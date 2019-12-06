【港足．東亞錦】麥柏倫講解羅素落選原因　以家鄉芬蘭勉港隊進步

東亞足球錦標賽決賽周下周二（10日）於韓國釜山展開，港隊今日（6日）在足球訓練中心進行決選後首課操練。芬蘭籍主帥麥柏倫以家鄉早前歷史性取得歐國盃決賽周資格舉例，指出港隊在東亞錦會繼續追求進步，惟望大眾給予耐性。

在菁英盃與港超聯未有「讓路」下，夏志明、陳肇鈞、基奧雲尼及梁諾恆等6位冠忠南區與富力R&F球員缺席操練；昨日為傑志正選出戰菁英盃的球員——唐建文、艾里奧、鞠盈智跟鄭展龍，也只在場邊作簡單恢復。

主教練麥柏倫（左）表示，無論中、日、韓派出任何梯隊，對港隊來說也是強敵，會盡量避免大敗而回。（袁志浩攝）

港隊主帥麥柏倫（右）以家鄉早前歷史性取得歐國盃決賽周資格舉例，指出港隊在東亞錦會繼續追求進步，惟望大眾給予耐性。（袁志浩攝）

港隊首操人腳不整 以進步為目標

港隊餘下的13位球員在寒風下完成約兩小時的練習，內容主要圍繞傳球、走位等戰術。主教練麥柏倫接受傳媒訪問時提到，無論中、日、韓派出任何梯隊，對港隊來說也是強敵，會盡量避免大敗而回，「要贏一定有機會，但同時他們也可能大炒港隊5球，我會防止這情況出現，並證明我們可以穩固地防守。」

港隊今課操練人腳不整，僅得13位球員在寒風下完成約兩小時的練習，內容主要圍繞傳球、走位等戰術。（袁志浩攝）

麥柏倫稱港隊今屆賽事會以「進步」為目標，並以家鄉芬蘭近月首度晉級歐國盃決賽周為例子，「我感到很驕傲，當我執教芬蘭代表隊時，有很多球員才上演地標戰，目前他們卻已成為主力。芬蘭也說明了球隊該如何進步，要有耐性、有系統、有計劃地去進行，而港隊也正往此方向去做。」

小將鄭展龍坦言對獲召感到驚喜，表示對強敵不會想太多，會盡量踢出自己的風格。（袁志浩攝）

麥帥承諾上陣時間 鄭展龍：踢出自己風格

羅素早前才列入中超河北華夏幸福的後備名單，他卻跟艾力士齊齊落選大軍。麥柏倫指二人因「私人原因」而名落孫山，「羅素的膝頭需要休息，確保100%狀態參加季前集訓。」對於兩位在其麾下的新兵李毅凱跟鄭展龍，麥帥也相當期待他們的表現，「阿凱是位很有競爭力的球員，他與展龍都會獲得上陣機會。」

自2017年11月主場對巴林後再入圍決選名單的「龍仔」，則坦言對獲召感到驚喜，「陣中有不少年輕球員，我們都是港隊的未來，早點吸收經驗也是好事，就如日本隊今屆也派出『新丁」迎戰。對強敵不會想太多，會盡量踢出自己的風格。」

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