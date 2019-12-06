【港足．東亞錦】唐建文冀守護港人尊嚴　「創造多一次奇蹟」

港足後衛唐建文大器晚成，去年3月香港隊在亞洲盃外圍賽作客朝鮮，這位守將才以33歲之齡首度晉身大港腳之列，在國際賽舞台亮相。 逾1年間，唐文憑穩定發揮，先後代表港隊出戰過世界盃外圍賽及東亞錦標賽外圍賽，這次他再度隨隊赴釜山參加東亞錦決賽周，對自己有不一樣的期望。

「今年34歲，也不肯定有沒有下一屆，只能當作是最後一次參加大賽。」唐文的這個答案，連記者也有點意想不到。



東亞錦兩年一屆，若再有下一次他將36歲，以近年港隊的選兵、又能保持狀態，生涯未必就此告終，但唐文希望把握僅有的機會，他指今屆將傾盡全力，發揮所有技能，「盡量不令自己後悔在港隊發生的一切，希望留下一個美好的回憶，在掛靴時想起的話，也記得在港隊曾爭取過好成績。」

唐建文因昨日出戰菁英盃，今日僅於場邊恢復。（袁志浩攝）

對強敵不失信心 「目標1勝2和」

跟上年東亞錦外圍賽時的名單相比，港隊今次參加決賽周僅得8名球員留效，而防線人腳更變動甚大，唐文與富力R&F中堅梁諾恆是少數再度入選的球員。唐文認為港隊在不同教練領軍下，備戰跟戰術都有差別，「經過世盃外，球員都相當了解球隊踢法跟自己的角色。教練也詳細地講述攻守紀律，以及需要注意的地方，因此我們也有相對的信心去應付強隊。」

曾經助傑志奪得亞冠分組賽第一勝的唐建文，揚言港隊要「創造多一次奇蹟」：「中、日、韓是勁敵，但我們也有自己要守護的東西。例如身為足球員的那份尊嚴，而港人也對港隊有很大期望，希望在賽事中可取得1勝2和。」

港隊後防人腳出現不少變動，傑志中堅李毅凱(右)代替羅素入選。（袁志浩攝）

今屆東亞足球錦標賽決賽周，會否是34歲的唐建文的最後一次？（袁志浩攝）

鍾偉強：期待跟日本交鋒

至於上年在外圍賽最後一刻才獲補選入伍的鍾偉強，今屆能真正以決選球員身份出戰，他說：「這年變化很大，主教練也轉換了。1年後自己仍有能力踢香港隊，算是一個肯定。」這位去季在對中華台北一役擔當奇兵的球員，這次有望再任前鋒或翼鋒，「當然90分鐘內誰取得入球，誰便是英雄，但仍希望維持平常心，始終香港被看低一線，要踢出水準。」

強仔又直言，最期待跟日本隊交手，「日本是亞洲一哥，很欣賞他們的踢法。他們不算高大，卻可踢得聰明，可學習如何走位、保持控球等等。」

鍾偉強右腳早前對南區時拗柴，但他坦言現已逐漸康復。（袁志浩攝）