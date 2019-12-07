【游泳】何詩蓓美國公開賽200自摘銅　奧運冠軍莉迪姬僅排11位

香港泳手何詩蓓在美國游泳公開賽贏得200米自由泳銅牌。

在當地時間昨日（12月6日）於阿特蘭大舉行的美國游泳公開賽，來自香港的何詩蓓出戰女子200米自由泳決賽A組。

頭戴香港泳帽的何詩蓓排第3線。

何詩蓓頭兩次轉池都三甲不入，但靠後勁，她到最後一次轉池躋身第3名，並保持第3名觸池。

頭戴香港泳帽的何詩蓓排第3線，雖然她頭兩次轉池都三甲不入，但靠後勁，她到最後一次轉池躋身第3名，比領先的泳手舒美特（Allison Schmitt）慢0.99秒。

在最後50米，何詩蓓守住第3位，最後以1分57.81秒贏得銅牌。第4線的文奴（Simone Manuel）以1分57.41秒封后，而舒美特則以1分57.76秒得亞軍。

何詩蓓不敵文奴及舒美特，得200自銅牌。

至於奧運金牌得主莉迪姬（Katie Ledecky）則在決賽B組游出2分0.12秒，在總成績只排第11位。莉迪姬前日在400米自由泳決賽游出4分5.50秒得冠軍，可能受體能影響，還退出了昨日的400米混合泳。

此外，何詩蓓在前日的女子50米自由泳決賽中游出25.16秒排第6，冠軍則也是文奴，她游出24.65秒。

何詩蓓昨日在美國公開賽贏得一面銅牌。

何詩蓓美國公開賽200自比賽片段：