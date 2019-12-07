【英超】車路士「禁買令」減半　照發聲明轟FIFA雙重標準優待曼城

車路士在今晚作客愛華頓賽事前收到好消息，球隊向國際體育仲裁法庭（CAS）上訴得直，獲准「禁買令」減半，下月轉會窗重開時可以買人。 「藍戰士」主帥林柏特當然表示歡迎，但車路士依然不滿，發聲明批評FIFA「雙重標準」。

「禁買令」源於FIFA指控車路士，在過去收購27名18歲以下球員時違反規例，判罰本球季的夏季及冬季轉會窗禁止收購。車路士捱過半個「禁買令」，上訴獲減輕一半刑罰，意味冬季轉會窗可以增兵，罰款亦由60萬瑞士法郎減半。

冬季可以入貨，「林伯」會買邊個？（車路士官網）

林柏特在聯賽賽前記者會上回應稱，在足球層面上歡迎法庭裁決，球會可以繼續向前邁進，「至於法律方面，並非我的工作範圍」。林柏特在開季前受「禁買令」影響，被逼實行「新人事新作風」，帶領一眾青訓新星，如譚美阿巴謙、美臣蒙特等，在英超取得不俗成績。他強調不會因為收購新球員，而削弱這批「子弟兵」的機會，亦強調非常滿意現時的球員陣容。

車路士靠着小將捲起青春風暴。（路透社）

足球事交給將帥，法律問題交給球會。車路士的刑罰減半，球會聲明繼續指斥FIFA不公，認為曼城觸犯相同問題，卻不用受罰，「FIFA對待車路士與曼城的方針，完全不同，非常無理。處理本案手法，令人相當失望」，並指FIFA做法欠一致和公允，自行削弱規例的基礎，令公眾失去信心。

車路士開季時不得收購球員，林柏特的前途不被看好，他卻創造驚喜。（路透社）

車路士向CAS上訴指，本案其中11名球員買賣，已根𢳵2016年CAS對皇家馬德里的轉會案件判決而處理，被指控的問題屬程序事件，甚至毋須答辯。