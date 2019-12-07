【J League】橫濱水手事隔15年再奪冠　季末7連勝成關鍵

貴為日職聯（J League）始創期「Original 10」球隊之一，橫濱水手浮沉多年，再嘗久違的聯賽冠軍。 水手在煞科戰兼榜首大戰，後段少打一人下3：0擊敗FC東京，相隔15年後再奪聯賽錦標。能夠後上奪冠，除了「靠自己」在最後7場聯賽全勝，亦與剛剛完結的欖球世界盃有關。

賽程編排造就在煞科日上演榜首大戰，不過作客的FC東京必須贏水手4球才可後上奪冠，開賽必須主動搶攻，未建功先失守。水手於26分鐘藉着泰國國腳提拉通（Theerathon BUNMATHAN）離開25碼左右起腳，省中東慶悟後高飛曲墜而笠入，先開紀錄。東京在絕地下反撲，追和不成更於上半場完結前再失一球，被艾歷利馬（ERIK Nascimento Lima）在兩名東京守衛面前燙射死角入網。

泰國國腳提拉通成為球隊主力，更射入重要一球。（J League）

東京在下半場盡力而為，戰至67分鐘取得人數優勢。永井謙佑窺準水手後防回傳，在禁區頂快水手門將朴一圭一步搶走皮球，更被朴一圭踢中。球證與旁證商議後「黃轉紅」，直接驅逐朴一圭。東京大軍壓境，卻被水手突擊得手，後備上陣的遠藤溪大帶足半場，在左路殺入禁區射遠柱入網，奠定勝局。水手在63854名觀眾眼前，捧起優勝銀碟，今戰入場人數打破J-League紀錄。

水手再奪聯賽冠軍，兩名射手同以15球成為「得點王」。（The Soccer Digest）

水手繼2004年再次奪得聯賽冠軍，關鍵在於在下半季戰績大爆發。8月初連負3場後，接下來11場取得10勝1和，包括季尾7連勝。陣中兩名射手仲川輝人及馬高斯祖利亞（MARCOS JUNIOR Lima dos Santos）各得15球，並列聯賽神射手。

球迷冒雨進場，合共逾6.3萬人見證水手奪冠。（Twitter）

相反，東京在開季首12仗不敗，季內大部分時間處於榜首。惟球隊主場味之素球場須舉行欖球世界盃賽事，以至下半季賽程改動至連續8仗作客。他們在該8仗作客得4勝2和2負，領先優勢逐漸消失。雖然「地獄賽程」最後3仗全勝，但接着回師主場兩仗皆和，結果在最後階段被水手「爬頭」。水手主場日產球隊，雖亦舉行欖球世界盃，但可借用同市J2球隊橫濱FC的主場作賽，賽程較東京有利。

全國多個球場舉行欖球世界盃，FC東京的主場舉行日本對南非的準決賽。（日本經濟新聞）

水手過去3度奪得日職聯冠軍，上回於2004年雙階段制首循環奪冠，繼而在兩回合制總決賽藉互射12碼擊敗浦和紅鑽奪冠。該季達成兩連冠後，變成中游分子。2013年幾乎衝冠得手，卻在最後兩仗連敗，被廣島三箭在煞科日後上奪冠。

奪得冠軍，亦奪得來季亞冠資格。（Twitter）

水手、東京及鹿島鹿角奪得來季參戰亞冠盃的資格，而松本山雅及磐田山葉將降班至J2，湘南比馬則在護級附加賽，對決德島漩渦或山形山神。