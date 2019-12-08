【英超．曼市打吡】曼聯作客險勝曼城　3日內兩勝Big 6

英超周日（8日）凌晨獨腳戲上演第179次曼徹斯特打吡，由曼城主場迎戰曼聯。「紅魔鬼」憑上半場拉舒福特及馬迪爾各建一功，「藍月亮」則由後備入替的奧坦文迪破蛋。曼聯以2︰1險勝同市宿敵，連日周中主場擊退熱刺，3日內擊退兩支Big 6球隊。

開賽初段，曼聯有小將丹尼爾占士及連加特於禁區勁射，均被曼城門將艾達臣撲出，及後曼城搶回主動權，多次發動兩邊側擊，紅魔防線門前一度風聲鶴唳。

15分鐘，曼聯一次前場機會，拉舒福特斜直線予丹尼爾占士，及後回傳給禁區內馬迪爾一記勁射，惜角度太正再被艾達臣救出。20分鐘，拉舒福特一次個人突破硬闖禁區，與貝拿度施華碰撞後跌低，球證經VAR裁決後判罰12碼，貝拿度施華被罰黃牌。拉舒福特主射12碼破網，射入本季英超第10個入球，助紅魔鬼領先1︰0。

曼聯領先後將防線縮後專心打反擊，27分鐘，拉舒福特於峨眉月一記「Chok」射，中楣彈出，兩分鐘後，馬迪爾接應丹尼爾占士傳送，禁區內左腳射門中近柱彈入，上半場30分鐘，作客的曼聯於打吡戰中領先2︰0。

拉舒福特為曼聯於上半場搏得12碼。（路透社）

+ 3 + 2

曼城落後兩球加強進攻，節奏明顯加快，但大衛施華禁區外遠射、加比爾捷西斯頭槌及奇雲迪布尼的罰球射門，同樣未能追近比數。上半場補時階段，曼城右閘卡爾獲加禁區內右路傳中，皮球省中曼聯防中費特手部，但經VAR裁決後未有判罰12碼，曼聯半場領先兩球。

下半場開始，曼城積極搶攻，奇雲迪布尼禁區內一記勁射，僅僅被對方中堅連迪路夫閂出底線，但其後險鑄成大錯，遭史達寧截得皮球闖入禁區，但射門遭曼聯右閘雲比沙卡拍出底線。64分鐘，曼城中場洛迪靴南迪斯禁區頂射門，曼聯門將迪基亞飛身撲出，及後「藍月亮」換入馬列斯加強攻力。戰至85分鐘，曼城一次角球攻勢，大衛施華傳中，後備入替的中堅奧坦文迪一頂破網，追成1︰2，及後馬列斯的燙射，被迪基亞撲出。最終曼聯守到完場，作客以2：1擊敗曼城，保持今季對戰Big 6球隊未嘗一敗，積分榜升至第5位，而曼城則繼續排第3位，距離榜首利物浦14分之多。