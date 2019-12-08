【拳擊】Anthony Joshua 一致判定挫 Andy Ruiz　第三戰或成真？

Anthony Joshua在周六（7日）晚上以一致判定擊敗「胖子拳王」Andy Ruiz Jr，在沙特阿拉伯的賽場上贏回了 IBF、WBA及WBO的重量級世界冠軍腰帶。

眾拳迷都知道這場復仇戰，Anthony Joshua一定會打得很小心，以免上場「慘劇 (對AJ而言)」重演。而這場比賽確實可說是AJ迄今為止最「穩打穩紮」的一場比賽。

AJ全場都拉開距離，以刺拳及左勾拳控制比賽，加上精準的右直拳，讓Ruiz 一直在範圍外；而只要有一點的危險，AJ都會立即以纏抱化解。被 AJ牽着走的Ruiz似乎情緒受困擾，纏抱中出拳擊中AJ後腦，被拳證給予警告。

Andy Ruiz為第一位墨西哥重量級拳王，墨西哥帽當然不能少。(美聯社)

此戰沙特阿拉伯特意起了新場館作比賽用，王子也有來觀戰。(美聯社)

Ruiz亦非全無威脅，在自第8回合的一記重拳讓AJ顯得步履蹣跚，但這次AJ很好的應付了困境，也再沒有給予Ruiz太多機會。AJ的技巧與比賽計劃，讓他最終以118-110、118-110及119-109，一致判定下贏得了比賽，並重奪IBF、WBA、WBO及IBO的重量級世界冠軍腰帶。AJ戰績升至 23勝1敗，而Andy Ruiz 則添一敗為33戰2敗。

AJ「斬首論」惹爭議

賽後訪問中AJ知道拳迷對於這場比賽或會感到失望，畢竟也打得太小心了，他說：

我知道我的拳粉們喜歡看到我把對手KO，我當然可以做到，但有時候對著某些拳手，你必須更加聰明....我知道Andy 的能耐，所以我不得不以另一種方式將他「斬首」(decapitate )。 Anthony Joshua

AJ的刺拳是這場比賽的關鍵。(美聯社)

結果這個「斬首論」引起了一些討論，有人指出用這個詞有點過份，亦有人說拳擊本來就是激烈的搏擊運動，兩人打了12回合後譴責拳手的用詞遣字有點無謂。

可看到AJ的臂展令對手難以反擊。(美聯社)

「胖子」：增磅過多招敗

另一賽後訪問的重點是，Andy Ruiz表明想要打第三戰，而AJ則不置可否：

這一晚屬於他......我認為我沒有做好準備，我增重太多了。 我不想找藉口，但體重增加了太多......讓我們打第三次吧！如果我們打第三次，我將會以最好的狀態作戰，您最好相信這一點。 Andy Ruiz

「(這場比賽中)我一直追着他，而不是用切擂台技術(一種以轉換方向及側移來收窄對方移動方向，以控制對方在繩邊繩角的技術)，我猶豫太多了，我打不到我的組合拳，但是下次我會變得更好。」Andy Ruiz又說。

在接受BBC Five Live時，AJ說：「我不知道，我不想講太多。只會空話不會得到別人尊重。無論我們能做什麼，我都會做。讓拳迷們決定吧。」

只要拳迷反應夠大，門票及轉播收益夠多，大概就沒什麼問題，因為在職業拳擊中一直也是「天下無難事，只要錢夠多」。