【英超】曼聯費特遭球迷傷害　曼城：「對歧視零容忍」承諾必重罰

曼城周六（8日）英超「曼市打吡」主場1：2不敵曼聯，輸波之餘更輸了球品，球迷大叫種族歧視口號，又有人擲物掟中曼聯中場費特（Fred Rodriguez）。 曼城表明會徹查事件，曼聯領隊蘇斯克查明言：「希望涉案球迷永遠不會再看到足球。」

曼城聲明指得知網上流傳片段，見到己方球迷向「紅魔」中場費特做出歧視手勢，並且不停辱罵該名巴西中場，更有球迷向他投擲硬物，費特「中招」後一度按住後頸位置，「藍月亮」承諾會調查到底。

費特被球迷投擲硬物擊中。（美聯社）

費特被擊中後，隊友上前慰問。（美聯社）

曼城指已經報警，將與大曼徹斯特警方合作，尋找涉案的球迷。會方聲明又表明：「球會絕不容忍這種歧視行為，任何涉及種族歧視的人都會面臨終身禁止進入伊蒂哈德球場。」

曼市大戰雙方球迷都十分肉緊。（路透社）

蘇斯克查：必須重罰

曼聯領隊蘇斯克查賽後談及事件，十分激動地說：「我看到了影片，連格和費特被球迷針對，（掟中人的）那傢伙可恥。」取得兩連勝的蘇帥又說：「這是不能接受的，我希望涉案球迷永遠不會再看到足球。」

雙方球迷對罵要警察於中間隔開。（路透社）

連格賽後於社交網上重推片段，並寫道：「那個白痴都不能摧毀我們的快樂。可恥的行為，就算因為今戰是打吡，但這不是種族歧視的理由。」