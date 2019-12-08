【劍擊香港賽】張家朗反勝蔡俊彥成功衛冕　來年力爭鎖定奧運資格

男子花劍世界前16名的張家朗與蔡俊彥，與一眾港隊隊友出戰「香港公開劍擊錦標賽」，二人在決賽台上相遇，最終張家朗以15：11反勝隊友封王，而該名港隊「一哥」表示男子花劍隊的團體奧運資格仍充滿變數，家朗當然不敢鬆懈，在來年力爭鎖定奧運入場券。

男子花劍世界前16名的張家朗與蔡俊彥，與一眾港隊隊友出戰「香港公開劍擊錦標賽」，二人在決賽台上相遇，最終張家朗以15：11反勝隊友封王，而該名港隊「一哥」表示男子花劍隊的團體奧運資格仍充滿變數，家朗當然不敢鬆懈，在來年力爭鎖定奧運入場券。

一年一度的香港公開賽，雖然未有太多海外劍手參與，但張家朗及蔡俊彥（Ryan）等本地星級劍手，使香港賽仍然充滿看點。兩名世界前16名的港將，在小組賽皆以全勝出線，二人在8強才遇上威脅，張家朗擊敗楊子加，而蔡俊彥則力挫吳諾弘，及後順利躋身決賽，Ryan在開段稍為佔優，但家朗在中段更換另一把花劍後收復失地，結果以15：11反勝隊友，成功衛冕香港賽錦標。

張家朗過關斬將，在決賽反勝蔡俊彥衛冕香港賽。（趙子晉攝）

張家朗以合格評價今年表現，並希望來年發揮更穩定。（趙子晉攝）

張家朗：「盡力打好每一劍」

張家朗賽後表示在決賽經歷高低起伏，在落後時幸好及時調整心理，才可以反敗為勝，而他在今年賽事亦同樣起起跌跌，希望在來年改善穩定性，「雖然今年初在世界站分站取得不俗戰績，但及後隨即遇上低潮，在亞錦賽時才有所改善，所以今年的高低起伏相當大。即使對運動員來說起伏是必然，但我認為個人是過於飄忽，我只會以『合格』來評價今年的表現，希望明年在穩定性上作改善。」

香港賽是2019年最後一個賽事，但奧運積分賽將在明年1月繼續，花劍隊12月底會前往法國，準備密密麻麻的賽程，密鑼緊鼓地征戰各地，在明年4月前為奧運積分作最後衝刺。

香港男子花劍隊團體世界排名暫列第6位，大有機會取得東京奧運的入場券，話雖如此，張家朗亦不敢鬆懈，「現時最大目標必是取得明年東京奧運的團體入場券，雖然我們在分數上或有利，但我們在餘下的賽事亦要盡量取得佳績，因為我們曾經躋身團體決賽，證明我們的能力，但現時亦言之尚早並充滿變數，我們必須專注餘下賽事，盡力打好每一劍，鎖定奧運資格。」

即使港隊在男花團體奧運資格有優勢，，但張家朗稱在餘下賽事亦不能鬆懈。（趙子晉攝）

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港隊總教練鄭兆康表示全力為奧運資格作準備，「男子花劍隊上下一心，為明年東京奧運而努力，而我們亦針對性地作出部署，希望得出正面的結果。除了Vivian與男花團體機會較大外，其實其他項目依然十分努力地為奧運備戰，力爭出賽資格，而全隊士氣正盛，對爭取奧運資格有正面幫助。」

另外，重劍「一姐」江旻憓及佘繕妡缺席下，何迪琳（Debbie）擊敗朱嘉望闖入決賽，並以14：10力克隊友陳渭玲，首度奪得香港賽女子重劍冠軍。Debbie的男朋友何思朗同樣躋身男子佩劍決賽，可惜以12：15不敵陳卓謙，未能一同稱霸香港賽，二人及後表示略為美中不足，並希望往後可攜手奪冠而回。