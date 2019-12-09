【英超】利物浦再戰聖誕冠軍魔咒　羅渣士李斯特城成攔路黑馬

利物浦上周六英超作客3球大破般尼茅夫後已篤定成為聖誕冠軍，是英超時代後第5次。不過一眾「紅軍」球迷聽到「聖誕冠軍」四個字，恍如揮之不去的夢魘，因為英超過去11季，僅得3支聖誕冠軍未能守住優勢帶到季尾，而這3次「事主」都是利物浦。 與此同時，排第2位的李斯特城來勢洶洶，昨晚擊敗維拉後，拋離第3位曼城至6分，絕對有機會成為紅軍奪冠路上的攔路虎。事有湊巧，榜首兩支球隊在聖誕後「拆禮物日」就要碰頭，隨時是決定今季英超冠軍誰屬的榜首大戰。

英超對上11球季中，只得2008/09、2013/14、2018/19三季的聖誕冠軍未能將優勢帶到最後，不幸地，3支球隊都是分別由賓尼迪斯、羅渣士和高普所帶領的利物浦。球迷對去季利物浦和曼城的雙雄爭霸必定記憶猶新，因為利物浦最後仍功虧一簣，全季僅敗1場，以97分成為史上最高分英超亞軍。

利物浦連續兩年成為英超聖誕冠軍。（路透社）

5 - Liverpool will be top of the Premier League table on Christmas Day for the fifth time in the competition's history; however, each of the last three sides to fail to win the title after being top at Christmas have all been the Reds (2008-09, 2013-14 and 2018-19). Curse? pic.twitter.com/Wa5PoqOGRk — OptaJoe (@OptaJoe) December 7, 2019

足球數據服務商Opta日前亦在Twitter上提起這件利迷傷心事，指紅軍已五度在聖誕時稱王，但過去3次都衝線失敗，會否真的是個「詛咒」（Curse）？利物浦領隊高普日前早已明言，他不關心聖誕冠軍這類說法，在腦海中亦沒有任何概念，不過他理解有很多人會擔心紅軍能否繼續領放下去。高普明顯地不斷為球隊減壓，每次都只放眼在下一場比賽，他在對般尼茅夫賽後表示，「球員在更衣至內提得最多的事情，是我們終於保住清白之身，沒有失球。」

洛夫雲上仗傷出，利物浦防線再添一員傷兵。（路透社）

利物浦目前最大隱憂是傷兵問題，洛夫雲在上仗傷出，祖爾麥迪比又長期養傷，現時陣中只餘下雲迪積克和祖高美斯兩名正選中堅，在12月征戰頻頻下，紅軍用兵確實要小心。高普其實早已明白此道理，中前場球員已開始輪換，但在聖誕節之前，紅軍仍有漫漫長路要走。

世事冥冥中自有主宰，今年紅軍爭標最大對手，卻有可能是由前領隊羅渣士領軍的李斯特城。兩隊將在香港時間拆禮物日深夜4時碰頭，上演冠軍前哨戰，可能是紅軍能否打破聖誕冠軍魔咒的最關鍵一戰。

「狐狸」軍團周日（8日）作客4：1大炒阿士東維拉後，錄得球會史上最長頂級聯賽8連勝，已坐穩英超「二哥」位置，拋離第3位的曼城6分。其實李斯特城今季表現更勝2015/16年奪冠那一季，當年聯賽僅試過5連勝；該隊原本在頂級聯賽最長連勝亦只是在1962/63球季的7場，難怪羅渣士指李城作客打敗維拉是「歷史性一日」。

李斯特城一對攻守核心占美華迪（右）和芝維爾今季狀態大勇。（路透社）

李斯特城目前得失球差為+29，是全英超之冠，無論狀態、實力、士氣都具備冠軍水平，教頭羅渣士以更細膩防守和中場組織配以長傳快速反擊，大打翻身戰，早前更獲球會提早績約以防被人「撬走」，可見李城上下對他是何等看重。不過利迷亦不會忘記當年羅渣士帶領紅軍發了35周爭冠夢，最後3場才不支倒下，然後在下一季初被辭退，由高普走馬上任，成就了今日紅軍重生。