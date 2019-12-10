【東南亞運】菲律賓滑浪手棄賽救人有好報　獲重賽入決賽贏得金牌

菲律賓滑浪選手卡蘇基日前在東南亞運動會中，為救遇險對手羅克迪亞放棄比賽，大會宣布重賽，他擊敗羅克迪亞，闖入決賽，最終贏得金牌，可說是好人有好報。卡蘇基還得到印尼總統佐科維多多的盛讚。

在上周五（12月6日）的東南亞運動會男子長板滑浪第3圈，菲律賓的卡蘇基（Roger Casugay）對印尼的羅克迪亞（Arhip Nurhidayat）。卡蘇基優勢明顯，晉級在望，但他見到羅克迪亞的滑浪板被沖走，跌入水中，他放棄大好形勢，回頭救起羅克迪亞，最後兩人共用一板，平安回到沙灘。

卡蘇基當日向傳媒解釋放棄比賽的決定，他說：「大家都是滑浪手，我們情同兄弟。無論是什麼情況，如果有人需要我的幫助，我一定出手。如果你需要我的援手，我一定會。」

卡蘇基上周五救人事蹟：菲律賓滑浪手轉身拯救遇險對手 兩人一板安全回沙灘

卡蘇基（白衫）在周日贏得東南亞運長板滑浪金牌。（Facebook@United Philippine Surfing Association）

賽會宣布周日（12月8日）重賽，共同經歷生死時刻的卡蘇基及羅克迪亞再一次較技，卡蘇基得12.25分，擊敗9.35分的羅克迪亞，闖入決賽。卡蘇基在決賽面對另一名菲律賓選手，取得14.5分，以0.3分的差距贏得金牌。

在上周五的第3圈比賽，卡蘇基救了羅克迪亞，兩人共用一塊滑浪板回來。（Facebook@Jefferson Ganuelas）

卡蘇基棄賽救人的善舉不但得到網民大讚，就連印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）都開腔多謝他拯救印尼運動員。佐科維多多在社交網站上表示：「贏比賽及堅持體育精神都重要，但說到底還是人性最重要。我要感謝菲律賓滑浪手卡蘇基，他放棄贏金牌的機會，都去拯救一個遇險的印尼運動員。」

此外，羅克迪亞雖然不敵卡蘇基，但他之後參加復活賽晉級銅牌賽，最後贏得銅牌。